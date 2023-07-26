Встречайте: Samsung Galaxy Z Flip5. Когда понты превыше автономности

Фархад
Galaxy Z Flip5

Вместе с топовым флагманом Galaxy Z Fold5 южнокорейский бренд представил новое поколение смартфона-раскладушки Galaxy Z Flip5, который получил намного больше изменений, чем его более дорогой собрат.

Самым масштабным изменением по сравнению с прошлогодней моделью стал обновлённый дизайн внешнего экрана. Подобно раскладушкам Moto Razr 40 Ultra и Oppo Find N2 Flip, Galaxy Z Flip5 получил более крупный внешний экран с диагональю 3,4 дюйма, разрешением HD (720х748 пикселей) и частотой обновления 60 Гц. Теперь им вполне комфортно пользоваться для быстрого ответа на сообщения или просмотра уведомлений.

Galaxy Z Flip5

Внешний экран напоминает иконку папки из macOS или Windows. Он обтекает объективы двух камер на 12+12 Мп. Внутри предусмотрена селфи-камера на 10 Мп.

Основной экран остался прежним — тут Samsung использует 6,7-дюймовую панель Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+ (2640x1080 пикселей) и частотой обновления 1-120 Гц. Девайс также оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy вкупе с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 512 ГБ.

Galaxy Z Flip5

В смартфоне установлена батарея ёмкостью 3700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Беспроводная и реверсивная зарядка тут тоже присутствуют. Среди прочих интересных особенностей — влагозащита IPX8, поддержка Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 и eSIM.

Эта модель доступна в нескольких цветах, включая лавандовый, мятный, кремовый и графитовый.

Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip5 поступит в продажу с 11 августа по цене от $999 за версию на 8/256 ГБ.
Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Названы 14 смартфонов Samsung Galaxy, которые точно не получат Android 14 в августе
Samsung выпустила телевизор за 9 млн рублей. Что в нём особенного?
Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема
Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя?
Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+631
Dmitriy
Батарея на 3700 реально позор.
2 часа назад в 15:18
#
tellurian
+4928
tellurian Dmitriy
Размер смартфона не позволит поставить больше.
2 часа назад в 15:25
#
Купить рекламу