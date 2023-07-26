Встречайте: Samsung Galaxy Z Flip5. Когда понты превыше автономности

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Вместе с топовым флагманом Galaxy Z Fold5 южнокорейский бренд представил новое поколение смартфона-раскладушки Galaxy Z Flip5, который получил намного больше изменений, чем его более дорогой собрат.Самым масштабным изменением по сравнению с прошлогодней моделью стал обновлённый дизайн внешнего экрана. Подобно раскладушкам Moto Razr 40 Ultra и Oppo Find N2 Flip, Galaxy Z Flip5 получил более крупный внешний экран с диагональю 3,4 дюйма, разрешением HD (720х748 пикселей) и частотой обновления 60 Гц. Теперь им вполне комфортно пользоваться для быстрого ответа на сообщения или просмотра уведомлений.Внешний экран напоминает иконку папки из macOS или Windows. Он обтекает объективы двух камер на 12+12 Мп. Внутри предусмотрена селфи-камера на 10 Мп.Основной экран остался прежним — тут Samsung использует 6,7-дюймовую панель Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+ (2640x1080 пикселей) и частотой обновления 1-120 Гц. Девайс также оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy вкупе с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 512 ГБ.В смартфоне установлена батарея ёмкостью 3700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Беспроводная и реверсивная зарядка тут тоже присутствуют. Среди прочих интересных особенностей — влагозащита IPX8, поддержка Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 и eSIM.Эта модель доступна в нескольких цветах, включая лавандовый, мятный, кремовый и графитовый.Samsung Galaxy Z Flip5 поступит в продажу с 11 августа по цене от $999 за версию на 8/256 ГБ.