Gmail, Outlook и iCloud Mail опять разрешили в России. Но ненадолго



Госдума отложила запрет использования иностранной почты для регистрации на российских сервисов. Об этом пишет «Хабр».



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Госдума отложила запрет использования иностранной почты для регистрации на российских сервисов. Об этом пишет «Хабр».Ранее мы писали , что в июле 2023 года Госдума приняла , а президент Путин подписал закон о запрете использования почтовых адресов зарубежных сервисов для регистрации аккаунтов в российских сайтах и сервисах. Под этот закон подпадали, в том числе, Gmail, Outlook, iCloud Mail, регистрация с помощью Apple ID и так далее.



Теперь же Госдума решила отложить этот запрет на год с небольшим. Главная причина — многие российские цифровые платформы не успевают адаптироваться. Мораторий на наказание за неисполнение нового закона будет действовать до 1 января 2025 года.



Однако есть нюанс: кнопки «Войти с Google» и «Войти с Apple» сайты должны будут убрать уже с 1 декабря 2023 года. На них отсрочка исполнения закона почему-то не распространяется.