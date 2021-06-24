

Приложение Google Authenticator для iPhone и iPad получило обновление до версии 3.2.0. На это обратил внимание ресурс 9to5Google.



В этом апдейте Google решила усилить безопасность. В частности, Authenticator теперь будет просить пользователя подтвердить свою личность при помощи Touch ID или Face ID, прежде чем показать сгенерированные коды 2FA. Эту функцию можно включить или отключить в настройках приложения. Кроме того, можно выбрать таймер для запроса биометрической аутентификации — сразу, через 10 секунд, через 1 или 10 минут. Ранее такой тип подтверждения личности требовался только при переносе аккаунтов на другое устройство.



Другое нововведение — Google теперь позволила переносить аккаунты с устройства на устройство не по одному, а до 10 штук на каждый сгенерированный QR-код. Это очень обрадует пользователей, имеющих много аккаунтов.



К слову, в приложении для iOS теперь есть одна «эксклюзивная» возможность, которой почему-то нет для Android — это поиск по аккаунтам. Строка поиска размещена вверху стартового экрана. Помимо этого, для iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey Google встроила генератор двухфакторного кода и автозаполнение.





