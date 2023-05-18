Google Chrome лишится компонента, на котором работает весь интернет

Компания Google собирается изменить ключевой принцип взаимодействия сайтов со своим браузером Chrome. Об этом пишет «Лайфхакер».
Согласно источнику, речь идет о полном отказе от cookie-файлов. Это неотъемлемая часть любого современного веб-сайта, которая используется для сбора, хранения и передачи данных о пользователе. С помощью cookie сайты сохраняли данные о действиях клиента для упрощения взаимодействия с ним в будущем, а также обменивались информацией между собой. Рекламные рекомендации также работают преимущественно через cookie.
Начиная с 2024 года Google будет постепенно отказываться от работы с cookie в Chrome. Компания собирается реализовать собственную систему под названием Privacy Sandbox — она называет её более конфиденциальной. В теории Privacy Sandbox (песочница) должна сократить количество передаваемых о пользователей данных и изменить методы таргетирования рекламы на веб-сайтах.
Внедряться нововведение будет постепенно: поддержка Privacy Sandbox появится уже в текущем году в Chrome 115 для бета-тестировщиков, а в начале 2024 года она распространится на 1% обычных пользователей.
Ранее мы рассказали, что Google подготовила Chrome к шустрой работе с онлайн-нейросетевыми сервисами.
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