Google Chrome лишится компонента, на котором работает весь интернет

Олег

Chrome


Компания Google собирается изменить ключевой принцип взаимодействия сайтов со своим браузером Chrome. Об этом пишет «Лайфхакер».

Согласно источнику, речь идет о полном отказе от cookie-файлов. Это неотъемлемая часть любого современного веб-сайта, которая используется для сбора, хранения и передачи данных о пользователе. С помощью cookie сайты сохраняли данные о действиях клиента для упрощения взаимодействия с ним в будущем, а также обменивались информацией между собой. Рекламные рекомендации также работают преимущественно через cookie.

Начиная с 2024 года Google будет постепенно отказываться от работы с cookie в Chrome. Компания собирается реализовать собственную систему под названием Privacy Sandbox — она называет её более конфиденциальной. В теории Privacy Sandbox (песочница) должна сократить количество передаваемых о пользователей данных и изменить методы таргетирования рекламы на веб-сайтах.

Внедряться нововведение будет постепенно: поддержка Privacy Sandbox появится уже в текущем году в Chrome 115 для бета-тестировщиков, а в начале 2024 года она распространится на 1% обычных пользователей.

Ранее мы рассказали, что Google подготовила Chrome к шустрой работе с онлайн-нейросетевыми сервисами

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Источник:
Lifehacker
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