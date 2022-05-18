Google Chrome снова обновляется
Артем Фунтиков —
В начале мая приложения Chrome или Web View выдавали ошибку при обновлении. Теперь, похоже, все починили.
9 мая пользователи Android заметили, что приложение Google Chrome и его системные компоненты отказывались загружаться у ряда пользователей. Причина проблемы была неизвестна, а компания не предоставила каких-либо комментариев.
На данный момент проблема исправлена и приложение обновляется безо всяких проблем и сторонних методов. Мы проверили. Судя по всему, Google не планировала ограничивать доступ к своим апдейтам и причиной ошибки был обычный сбой.
Если все же ситуация повториться, у нас есть подробная инструкция, как обновить Google Chrome и его компоненты, если доступ для скачивания закрыт или выдает сообщение об ошибке.
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