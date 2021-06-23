Компания Microsoft активно взялась за прокачку своего облачного хранилища. Это особенно актуально на фоне того, что сервис «Google Фото» перестал предлагать безлимитное хранение фотографий и видео в сжатом виде.
В OneDrive появился редактор фотографий с базовыми возможностями. Можно повернуть снимок на 90, 180 градусов или произвольный угол, кадрировать его, отразить зеркально, а также произвести корректировку яркости, насыщенности, контрастности, цветовой температуры, экспозиции и других параметров.
Пользователи смартфонов и планшетов на базе Android могут транслировать фотографии и видео из приложения OneDrive на телевизионные приставки или телевизоры с поддержкой Chromecast.
Появилась удобная сортировка контента по папкам с учётом даты создания и источника (скриншоты, чаты, соцсети и т. п.) Это упрощает быстрый поиск необходимых снимков.
Эти нововведения появятся в веб-версии, а также в мобильных приложениях OneDrive для Android и iOS, причём редактирование фотографий уже доступно на Android. Не исключено, что Microsoft будет активно развивать этот сервис и дальше, чтобы переманить к себе пользователей «Google Фото» после того, как у них закончится лимит хранилища.
Google предоставляет своим пользователям 15 ГБ места, которое делится между Gmail, «Google Фото», «Документами» и ещё несколькими сервисами. Увеличить место можно с помощью платной подписки Google One:
- 100 ГБ — 139 рублей в месяц или 1390 рублей в год
- 200 ГБ — 219 рублей в месяц или 2190 рублей в год
- 2 ТБ — 699 рублей в месяц или 6990 рублей в год
OneDrive предоставляет бесплатно 5 ГБ под хранение любых файлов, а за 312 рублей в месяц можно расширить хранилище до 1 ТБ, попутно получив полный доступ к веб-версии Microsoft Office. У Google Фото есть и другие альтернативы, подробнее о них рассказано в этой статье.
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