



С 1 июня 2021 года сервис «Google Фото» перестанет быть безлимитным. Те фотографии и видео, которые вы успеете сохранить в нём до этой даты, можно будет хранить без ограничения по объёму, а новый контент с наступлением лета начнёт отнимать свободное место.



Google предлагает увеличить место в хранилище, оформив платную подписку Google One:



100 ГБ — 139 рублей в месяц или 1390 рублей в год

200 ГБ — 219 рублей в месяц или 2190 рублей в год

2 ТБ — 699 рублей в месяц или 6990 рублей в год



Если оставить в стороне совсем уж экзотичные сервисы, у «Google Фото» насчитается примерно с десяток конкурентов, предлагающих аналогичные возможности. Какие-то обходятся дешевле, другие дороже, а есть и бесплатные альтернативы. В любом случае, если вас по какой-то причине перестанет устраивать «Google Фото» после ввода новых правил или позже, уходить есть куда.



«Яндекс.Диск»: 10 ГБ — бесплатно (20 ГБ для подписчиков «Яндекс.Плюс»), 100 ГБ — 99 рублей в месяц, 1 ТБ — 300 рублей в месяц, 3 ТБ — 900 рублей в месяц, неограниченная загрузка фото и видео со смартфона или планшета.



«Облако Mail.ru»: 8 ГБ — бесплатно, 128 ГБ — 149 рублей в месяц, 256 ГБ — 229 рублей в месяц, 4 ТБ — 2690 рублей в месяц.



«СберДиск»: 15 ГБ бесплатно — (30 ГБ для подписчиков «СберПрайм»), 100 ГБ — 99 рублей в месяц, 1 ТБ — 300 рублей в месяц.



iCloud: 5 ГБ — бесплатно, 50 ГБ — 59 рублей в месяц, 200 ГБ — 149 рублей в месяц, 2 ТБ — 599 рублей в месяц.



Dropbox: 2 ГБ — бесплатно, 3 ТБ — 19,99 доллара (около 1500 рублей) в месяц.



OneDrive: 5 ГБ — бесплатно, 1 ТБ — 312 рублей в месяц (+ доступ к веб-версии Microsoft Office).



ImageShack: полный безлимит — от 3,99 доллара (около 300 рублей) в месяц или 37,99 доллара (около 2780 рублей) в год.



Flickr: 1000 фотографий — бесплатно, полный безлимит за 6,99 доллара (около 525 рублей) в месяц, 18,99 доллара (около 1390 рублей) за 3 месяца, 59,99 доллара (около 4,5 тысяч рублей) в год или 117,99 доллара (около 8640 рублей) за 2 года.



В сети также можно найти предложения о продаже аккаунтов с доступом к облачному хранилищу на особых условиях (например, 5 ТБ в OneDrive пожизненно за 1 доллар). Это очень заманчиво, но стоит понимать, что такой аккаунт могут в любой момент забанить, удалив весь ваш контент. Если и покупать такой аккаунт, то хранить там стоит лишь то, что не страшно потерять.







