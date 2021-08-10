Google обновил своё фирменное приложение «Фото» для Android и добавил в него новый виджет. На это обратил внимание ресурс 9to5Google.
На последней презентации I/O Google показала новый Android 12, и в нём, помимо прочего, компания впервые за долгое время перерисовала виджеты. Теперь они выглядят приятнее, опрятнее, и будут унифицированы, подобно тому, как это сделано в iOS 14.
Фирменное приложение «Фото» теперь не отстает от всей концепции, так как в версии 5.53 оно получило обновленный в новом стиле виджет «Ваши воспоминания». Google заявляет, что он «поможет заново открывать для себя моменты из Фото». Виджет доступен как на Android 12, так и на более старых версиях ОС.
Новый виджет выглядит как прямоугольник размером 2х2 со скругленными углами — то есть, он занимает место четырех иконок рабочего стола. Его можно и развернуть почти на весь экран, но углы всё равно будут скруглены — то есть это будет большое «накладное» окошко с фотографиями. Доступно несколько размеров плитки. В нижней части каждой фотографии отображается дата её создания, а сами снимки меняются в режиме слайд-шоу.
Чтобы установить виджет «Ваши воспоминания», обновите приложение «Фото» до версии 5.53. Источник отмечает, что, если после апдейта виджет не появился, приложение нужно полностью закрыть и открыть заново. После этого удержите палец на значке «Google Фото» — виджет откроется на её месте поверх других значков. Теперь его можно закрепить на рабочем столе. К слову, разместить его на экране можно и классическим методом — из списка всех виджетов на устройстве.
На данный момент нововведение доступно только для устройств под управлением Android. Получат ли iPhone и iPad новый виджет — пока неизвестно. Google вполне может решить оставить эту фишку эксклюзивно для «зеленого робота».
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