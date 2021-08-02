Геймер в момент удара молнии


Геймера из США ударила молния через геймпад. Об этом рассказал американский ресурс Hypebeast.

Согласно источнику, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, предположительно поздно вечером. В штате Теннеси, США в ту ночь была сильная гроза и штормовое предупреждение. Около 21:15 работники скорой помощи приняли вызов от человека из Гринбриера — он сообщил им, что в него ударила молния.

Работники аварийных служб попытались разобраться, что случилось. По их словам, молния ударила либо прямо в дом пострадавшего, либо где-то совсем близко от него. Это привело к скачку напряжения электрического тока, и американец получил разряд через проводной контроллер видеоприставки.

Согласно медицинскому заключению, мужчина серьезно не пострадал — ему даже не понадобилась госпитализация. Работники службы спасения напомнили СМИ простое правило, давно известное всем — не стоит пользоваться электроприборами во время грозы.

Ранее мы рассказали, что Илон Маск занижал мощность своих электрокаров и был наказан за это. Кроме того, у Apple возникли проблемы с комплектующими — на её фабриках в последнее время постоянно случаются внештатные ситуации. На этом фоне Xiaomi строит уникальный завод — он будет первым в мире массово собирать смартфоны без помощи рук рабочих. 



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HYPEBEAST HYPEBEAST

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