По данным 9to5Google, компания Google собирается закрыть не особо популярный сервис Duo и запустить на его основе новый проект. В нём можно будет переписываться, обмениваться файлами и созваниваться, в том числе по видеосвязи.
Новый сервис будет конкурировать с Zoom, а в его основу ляжет видеочат Duo. Разработкой нового проекта занимается та же команда, которая развивает Duo, а также встроенные в Android приложения «Телефон» и «Сообщения». Из этого можно сделать вывод, что новое приложение может получить глубокую интеграцию в Android, и пользоваться им можно будет даже без установки.
У Google уже есть конкурент Zoom — сервис Meet, который недавно был встроен в веб-версию и мобильные приложения Gmail. Главное отличие от Meet заключается в том, что сервис, создаваемый на основе Duo, будет нацелен на обычных, а не корпоративных пользователей. Когда Google запустит его, и как он будет называться, пока неизвестно.
В период пандемии коронавируса компания Google встроила в Duo несколько новых возможностей. К примеру, сейчас в этом сервисе могут общаться по видеосвязи одновременно до 32 человек. Присоединиться к видеозвонку в Duo можно по ссылке, полученной от знакомых (точно так же, как в Zoom и Meet).
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После боя сервисами не машут