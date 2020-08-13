





Компания Google встроила в почтовый клиент Gmail ещё несколько дополнительных сервисов. Изменения доступны как в веб-версии Gmail, так и в мобильных приложениях, но лишь для корпоративных пользователей с подключенным пакетом G Suite.В Gmail теперь интегрированы Chat, Docs, Rooms и Meet. По замыслу Google, эта интеграция покроет потребности корпоративных пользователей в решении многих рабочих задач: переписке, общении по видеосвязи, составлении планов, отслеживании процесса выполнения проектов и совместной работе с документами. Ранее все эти инструменты были разрознены, а сейчас доступны в одном приложении (или на одной вкладке браузера) и взаимосвязаны.Непосредственно в Gmail теперь можно работать с документами (в том числе совместно с коллегами), а также общаться в текстовой переписке и видеочате. Такая тесная интеграция, например, позволяет быстро присоединяться к видеозвонку из чата, перетаскивать переписку в почту и тут же создавать задание на основе сообщения в чате. Кроме того, пользователи могут устанавливать в сервисе Chat статус, который виден их коллегам (например, «не в офисе»), а также видеть в Rooms файлы, которыми с ними поделились другие люди. В мобильной версии Gmail переключаться между различными сервисами можно с помощью кнопок в нижней части страницы.На столь кардинальные изменения в Gmail компанию Google натолкнуло развитие сервиса Office 365, который Microsoft старается превратить в универсальный инструмент для бизнеса. Недавно он был переименован в Microsoft 365 и получил встроенную поддержку видеочатов, которые стали популярны из-за коронавирусной самоизоляции. Кроме того, различные сервисы Google могли взаимодействовать друг с другом, но дружелюбной для пользователя интеграции у них до недавних пор не было предусмотрено.Интеграция Chat, Docs, Rooms и Meet уже появилась в версии Gmail для веба и в приложении для Android. В скором времени она будет реализована в приложениях для iOS и iPadOS.