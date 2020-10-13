Компания Google закрыла продажу музыки в Play Маркете. Теперь она вообще не торгует музыкальными релизами, у неё сохранился только стриминговый сервис, где можно слушать треки по подписке.
Ранее купленные в Play Маркете никуда не делись, у пользователей сохранился доступ к ним, но их необходимо портировать в YouTube Music. Google предупредила о закрытии приложения «Play Музыка» несколько месяцев назад, тогда было объявлено, что сервис постепенно начнёт прекращать работу с сентября. Как видим, это стало происходить чуть позже.
Популярность музыкальных стриминговых сервисов привела к тому, что с рынка исчезли почти все онлайн-сервисы, на которых продавалась музыка. У Apple параллельно с сервисом Apple Music по-прежнему есть iTunes, где продаются целые релизы и отдельные треки, но и эта компания, по слухам, планирует когда-нибудь избавиться от этого магазина. Предполагалось, что это случится в 2019 году, но iTunes всё ещё работает на радость меломанам.
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