

Пользователи вышедших недавно Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro жалуются в сети на новый глюк этих девайсов — они «капризничают» при использовании разных зарядных устройств. Об этом написали в зарубежном профильном ресурсе 9to5Google.



Согласно источнику, владельцы новых смартфонов от Google возмущены тем, что их «пиксели» отказываются заряжаться от кабелей USB-C и блоков питания от сторонних производителей. Пользователи отмечают, что концепция «один зарядник для всей техники» в случае с Pixel 6 и 6 Pro просто не работает — смартфоны без проблем распознают и заряжаются только от оригинальных зарядников, а при подключении сторонних аксессуаров начинают «капризничать» или даже вовсе не реагируют на подключение.



Получается, то, ради чего многие хотят видеть разъем USB-C в своем смартфоне, теряет всякий смысл — даже имея дома несколько разных кабелей с таким штекером, заряжать шестой «пиксель» всё равно придется его «родным» устройством.



Стоит отметить два нюанса. Во-первых, проблема возникает не со всеми сторонними зарядными устройствами, а только с некоторыми. Возможно, Google внедрила какие-то ограничения для качества или характеристик подключаемых зарядных устройств, чтобы пользователь не испортил смартфон низкопробными кабелями. К слову, один из «пострадавших» предположил, что Pixel 6 отклоняет те аксессуары, которые не поддерживают Power Delivery.



Во-вторых, юридически отказ смартфона заряжаться от сторонних проводов и блоков питания — это не глюк. На сайте Google прямо прописан этот момент: компания говорит, что «сторонние кабели для Android и адаптеры питания могут не работать со смартфонами Pixel».



Скорее всего, Google просто внедрила в Pixel 6 и 6 Pro «защиту от дурака», чтобы пользователь не навредил смартфону, купив некачественную зарядку за копейки. С другой стороны, компания в некотором роде усложнила жизнь покупателям — ведь оригинальное зарядное устройство в комплект шестых «пикселей» не входит.



Забавно, что Google Pixel концептуально всё больше походит на iPhone. Главное их сходство: как Apple, так и Google производят свои смартфоны сами — и «железо», и софт. Получается, появилось еще одна параллель — теперь Pixel 6, как и iPhone, не получится зарядить любым приобретенным зарядным устройством.





