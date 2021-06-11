В Google Play Store было обнаружено множество вредоносных программ, маскирующихся под модификации Minecraft. Об этом расказала «Лаборатория Касперского».
Ранее официальный магазин приложений для Android уже подвергался нашествию псевдо-модов Minecraft. Однако теперь приложения усовершенствовались — это совершенно новые версии софта, которым не страшны меры безопасности Google.
Некоторые подделки после установки постоянно показывают на смартфоне полноэкранную рекламу, сами открывают браузер на промо-страницах или запускают рекламные ролики на YouTube. Иными словами, максимальный вред от таких приложений — постоянная навязчивая реклама. Другие могут причинить намного больше проблем: они используют «внутриигровые покупки» для дополнительного извлечения прибыли. С учётом аудитории Minecraft — дети и подростки — можно предположить, что заработок злоумышленников идет успешно. Специалисты «Касперского» рассказывают, что разработчики таких троянов постоянно экспериментируют, меняя подходы и методы получения прибыли. Не исключено, что в дальнейшем они станут более жесткими.
Еще одна проблема состоит в том, что пользователь далеко не сразу может найти виновника внезапного плохого поведения своего гаджета — псевдо-моды ко всему прочему часто скачивают модуль, который скрывает иконку из списка приложений.
Самый простой способ защититься от таких атак — научить ребенка скачивать только официальные клиенты игр, а также внимательно читать все баннеры и таблички, которые могут отображаться на экране. Кроме того, стоит объяснить ему, что пиратство не только аморально, но и может навредить ему самому — в том числе и посредством фишинговых псевдо-модов.
Больше всего пугает тот факт, что такие приложения можно установить прямо из официального магазина Google Play Market — очевидно, что сотрудники безопасности сервиса не справляются со своей работой. Некоторые из перечисленных троянов уже были удалены из магазина, но большинство продолжают распространяться.
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