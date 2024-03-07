Google приготовила приятный и бесплатный сюрприз для владельцев Galaxy Watch

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Компания Google решила обновить движок распознавания речи для своих смарт-часов. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, модуль TTS — Text-To-Speech, или «текст в речь» — будет значительно обновлен для трех поколений часов Galaxy. В новой версии будут использованы улучшенные модели машинного обучения, которые существенно ускорят синтез на устройствах с Wear OS. Помимо этого, движок стал более эффективным и надежным, а также потребляет меньше ресурсов аккумулятора и процессора.







Список вариантов применения нового TTS довольно широк: в их числе службы доступности, подсказки для тренировок в приложениях для тренировок, навигационные подсказки и чтение вслух входящих оповещений через динамик часов или наушники, подключенные по Bluetooth. Поддерживается более 50 языков. Обновление смогут получить владельцы Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 6.