Google приготовила приятный и бесплатный сюрприз для владельцев Galaxy Watch

Олег

Galaxy Watch
Фото: Digital Trends


Компания Google решила обновить движок распознавания речи для своих смарт-часов. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, модуль TTS — Text-To-Speech, или «текст в речь» — будет значительно обновлен для трех поколений часов Galaxy. В новой версии будут использованы улучшенные модели машинного обучения, которые существенно ускорят синтез на устройствах с Wear OS. Помимо этого, движок стал более эффективным и надежным, а также потребляет меньше ресурсов аккумулятора и процессора.

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Список вариантов применения нового TTS довольно широк: в их числе службы доступности, подсказки для тренировок в приложениях для тренировок, навигационные подсказки и чтение вслух входящих оповещений через динамик часов или наушники, подключенные по Bluetooth. Поддерживается более 50 языков. Обновление смогут получить владельцы Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 6. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

kardigan
+3602
kardigan
Вот ничего google не мешает-ни процессор, ни наличие памяти, а у яблока вечно всё типа в начинку упирается. Крахоборы блин. Просто добавляют в новые девайсы типа опгрейд.
Сегодня в 09:52
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tellurian
+1592
tellurian kardigan
Так денег заработает больше :)
Сегодня в 10:56
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