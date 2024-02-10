Samsung рассекретила важное и очень приятное нововведение для Galaxy Watch

Олег

Galaxy

Фото: Unsplash

Компания Samsung получила одобрение властей на внедрение в свои часы новой опции, связанной со здоровьем. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, речь идет о функции обнаружения апноэ во сне пользователя Galaxy Watch. Это заболевание, при котором человек временно неосознанно перестает дышать во сне из-за нарушенной мозговой активности или мышечного блокирования потока воздуха в легкие.

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Ранее Samsung подавала заявку в FDA, чтобы ей разрешили встроить такую фичу в Galaxy Watch. Теперь разрешение получено, и компания анонсировала некоторые подробности нововведения. Функция обнаружения апноэ во сне будет доступна владельцам Galaxy Watch старше 22 лет, у которых ранее не было диагностировано это заболевание. Основная цель фичи — помочь выявить его тем, кто даже не подозревает о своем недуге.

Samsung заявляет, что функция появится с июля 2024 года — скорее всего, её встроят в Galaxy Watch 7. Ничего подобного в Apple Watch пока нет, и о таком нововведении в них не было даже инсайдов.  

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

Роман Лесной
+2
Роман Лесной
Каждому предрешено, и часы тут не причем
44 минуты назад
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–1199
NYX
Крайне важная функция, многие даже не подозревают, почему они живут на полшишки. И эпл вочи никогда не преобретут данной вещи по причине элементарной недостаточной автономности. Остаётся только надеятся, что это будет работать хорошо у самсы.
35 минут назад
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