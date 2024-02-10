Samsung рассекретила важное и очень приятное нововведение для Galaxy Watch

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Компания Samsung получила одобрение властей на внедрение в свои часы новой опции, связанной со здоровьем. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, речь идет о функции обнаружения апноэ во сне пользователя Galaxy Watch. Это заболевание, при котором человек временно неосознанно перестает дышать во сне из-за нарушенной мозговой активности или мышечного блокирования потока воздуха в легкие.







Ранее Samsung подавала заявку в FDA, чтобы ей разрешили встроить такую фичу в Galaxy Watch. Теперь разрешение получено, и компания анонсировала некоторые подробности нововведения. Функция обнаружения апноэ во сне будет доступна владельцам Galaxy Watch старше 22 лет, у которых ранее не было диагностировано это заболевание. Основная цель фичи — помочь выявить его тем, кто даже не подозревает о своем недуге.



Samsung заявляет, что функция появится с июля 2024 года — скорее всего, её встроят в Galaxy Watch 7. Ничего подобного в Apple Watch пока нет, и о таком нововведении в них не было даже инсайдов.