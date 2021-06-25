Из-за ошибки в поисковом алгоритме Google программист из Швейцарии увидел свою фотографию в статье о маньяке. Он рассказал об этом в своем личном блоге.
IT-шник по профессии, швейцарец Христо Георгиев однажды утром получил от своего товарища электронное письмо. Друг сообщил ему, что увидел его фотографию в статье о биографии серийного убийцы в Wikipedia. Христо открыл Google, ввел в поисковую строку своё имя и фамилию и обнаружил, что это правда — поисковик отображает в «быстрых результатах» Wiki-баннер с биографией маньяка по имени Христо Георгиев, при этом подставляя туда фотографию Христо-программиста.
Сначала он подумал, что это чей-то розыгрыш — ведь общеизвестно, что материал в Wikipedia может редактировать практически любой пользователь сети. Однако, открыв саму Wiki на старнице с биографией маньяка, он обнаружил что фотографий там нет вовсе. Оказалось, что алгоритм Google каким-то образом сам нашел его фото в сети и совместил с биографией маньяка-тезки.
Сам Христо от души посмеялся над ошибкой, пошутив, что биография маньяка явно отличается от его собственной, хотя и нельзя быть до конца уверенным, что какой-то человек не является маньяком. Он подытожил свою заметку предположением, что, возможно, доверить сбор информации со всего мира всего одной корпорации — это не самая лучшая идея.
На данный момент ошибка уже исправлена — по запросу Hristo Georgiev поисковая система Google выдает биографию маньяка без фотографии.
Это не первый случай, когда Google допускает курьезные ошибки в своих алгоритмах. Например, ранее, во время протестов в США, «Google Переводчик» по-разному переводил одну и ту же фразу, содержащую имена разных президентов.
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