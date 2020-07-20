





В браузере Chrome на Android скоро появится возможность запланировать загрузку, превращая браузер в менеджер загрузки файлов. На новую функцию обратили внимание журналисты сайтов Android Authority, Techdows и XDA.Новая функция спрашивает пользователей, нужно ли загружать файлы при подключении к сети Wi-Fi или делать это в определенную дату и время. Это может быть особенно полезно для тех, кто использует ограниченные тарифные планы. Сейчас помимо настройки расписания нововведение позволяет выбрать расположение для загружаемого файла.Функция планирования пока недоступна в стабильной сборки браузера. Тем не менее её уже можно опробовать в последней версии Chrome Canary, активировав флаг «Enable download later» в меню экспериментальных функций.Google Chrome остается популярнейшим браузером для Android. По данным Statcounter, его доля составляет 60%.