Google удалит из аккаунтов важную информацию. Сохраните её прямо сейчас, потом будет поздно

Компания Google объявила об изменениях в параметрах конфиденциальности сервиса «Карты». Она планирует избавиться от облачной «Хронологии», которая позволяет пользователю увидеть, где он находился в тот или иной момент прошлого.
«Хронология» сохранится, но она будет не облачной, а локальной, что должно исключить слежку за пользователем со стороны посторонних лиц. Эта функция будет привязана к устройству, и посмотреть историю перемещений можно будет только на том гаджете, который находился при пользователе и фиксировал геоданные.
Данные о перемещениях старше 90 дней будут автоматически удаляться, при этом пользователь может скачивать их и сохранять в архив, если они ему зачем-то нужны. Посмотреть «Хронологию» в веб-версии «Карт Google» или на тех устройствах, которые не фиксировали перемещение пользователя, больше не получится. До 1 декабря 2024 года у пользователей Google есть время, чтобы зайти в «Хронологию» и скачать собранные данные. После этой даты они станут недоступны. В приложении «Карты Google» можно отключить сохранение истории перемещений.
«Хронология» — один из тех проектов Google, которым вряд ли станешь пользоваться каждый день. Тем не менее он достаточно интересен, ведь можно виртуально переместиться в любую дату в прошлом и посмотреть, где вы побывали. Данные сохраняются с высокой точностью, можно даже проследить траекторию движения в течение дня, и, видимо, именно такая точность, вызывает опасения с точки зрения приватности.
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