KaiOS

Компания Google лишила приложения Google Assistant для KaiOS большинства привычных возможностей. KaiOS используется на кнопочных телефонах некоторых брендов (например, Nokia) и поддерживает работу с несколькими приложениями Google. Доля устройств с KaiOS на мобильном рынке невелика — всего 0,19%, однако эта операционная система занимает четвёртое место по распространённости.

Именно Google Assistant делал кнопочные смартфоны с KaiOS довольно продвинутые. Пользователи звонилок, например, могли с помощью голосовых команд звонить кому-нибудь, надиктовывать и отправлять сообщения, запускать приложения, запускать видео на YouTube, искать адреса в Google Maps, искать информацию в Google и многое другое.

Теперь пользователи телефонов с KaiOS жалуются, что компания Google без предупреждения ограничила возможности Google Assistant.  При попытке позвонить или набрать сообщение цифровой помощник сообщает, что это невозможно. Другие функции Google Assistant пока работают нормально, но не исключено, что Google со временем отключит и их тоже.



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