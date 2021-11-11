



Сайт «Госуслуг» несколько дней подвергался хакерской атаке. ИБ-специалисты оценивают её мощность в 680 Гб/сек, что является рекордным показателем в России за долгое время.



Из-за этой атаки 8 ноября срок действия ковидных QR-кодов сократился с одного года до 6 месяцев, что породило слухи о том, что россиянам придётся чаще ревакцинироваться от коронавируса.



Новая атака привела к сбою при входе в личный кабинет «Госуслуг» и в работе виртуального помощника. Чат-робот Макс отвечал пользователям, что не существует никакого коронавируса, людей развели, они не болели и не умирали, факты заболеваний и смертей не доказаны, а необходимость получения QR-кодов о вакцинации или перенесённой болезни это часть заговора мирового правительства.







Макс также указывал, что в скором времени вакцина сработает как надо и вакцинированные люди умрут. Ближе к вечеру 11 ноября Макс перестал пугать пользователей и начал давать стандартные ответы со ссылками на различные разделы «Госуслуг».







