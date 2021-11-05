

Microsoft предупредила пользователей, что на их компьютерах с Windows 11 могут не загружаться некоторые встроенные приложения. Предупреждение размещено на странице официального блога Microsoft.



Проблема возникла из-за сертификата доверия, который система проверяет перед запуском приложений. Дело в том, что — возможно, по недосмотру со стороны Microsoft — срок действия некоторых сертификатов истек 31 октября, из-за чего они не проходят проверку. В результате такие инструменты как сенсорная клавиатура, «Ножницы», панель эмодзи, панель голосового ввода, приложения «Начало работы» и «Советы» перестали запускаться на компьютерах и ноутбуках, которые работают на официальной релизной версии Windows 11.



Кроме того, в режиме Windows 11 S пользователи испытывают проблемы даже с открытием меню «Пуск» и «Параметров».



Для участников программы предварительного бета-тестирования Release Preview и Beta уже доступен патч с номером KB5008295. В его чейнджлоге указано, что он исправляет проблему просроченных сертификатов в перечисленных выше приложениях, и других изменений в списке нет — похоже, Microsoft выпустила этот патч специально для указанной проблемы. Однако обычный пользователям он пока недоступен. Пока обновление не вышло, вместо «Ножниц» можно использовать клавишу Prntscr.





