«Госуслуги» не пускают с логином и паролем? Это новое ограничение сервиса

Олег

Госуслуги


«Госуслуги» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию для всех. Соответствующий норматив был ранее подписан правительством РФ.

Изменение вступило в силу 28 октября 2023 года, то есть, с сегодняшнего дня. Каждый пользователь сможет зайти в свой аккаунт с логином и паролем всего один раз — это нужно, чтобы вы смогли войти и добавить актуальный способ проверки личности. После этого войти с одним только паролем вы больше не сможете.

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Для двухфакторной проверки предоставляется три способа:

  • Код из СМС на привязанный к аккаунту номер телефона
  • Код из 2FA-приложения (например, Google Auth или «Связки ключей» Apple)
  • Вход по биометрии (которую нужно сдать в банке).

Обратите внимание, что вход по коду, присланному на email, не предусмотрен. Если в вашем аккаунте привязан старый или нерабочий номер телефона, срочно смените его на актуальный. В противном случае восстанавливать доступ придется лично в ближайшем МФЦ с паспортом в руках. 

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Комментарии

kardigan
+3216
kardigan
Два дня как уже так. Не высыпаеть и даже не читаете новостей?
Сегодня в 11:15
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samOsebe
+528
samOsebe
Теперь осталось вложить в головы пользователей то, что нельзя никому сообщать коды.
Сегодня в 12:12
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