«Госуслуги» не пускают с логином и паролем? Это новое ограничение сервиса

«Госуслуги» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию для всех. Соответствующий норматив был ранее подписан правительством РФ.
Изменение вступило в силу 28 октября 2023 года, то есть, с сегодняшнего дня. Каждый пользователь сможет зайти в свой аккаунт с логином и паролем всего один раз — это нужно, чтобы вы смогли войти и добавить актуальный способ проверки личности. После этого войти с одним только паролем вы больше не сможете.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Для двухфакторной проверки предоставляется три способа:
- Код из СМС на привязанный к аккаунту номер телефона
- Код из 2FA-приложения (например, Google Auth или «Связки ключей» Apple)
- Вход по биометрии (которую нужно сдать в банке).
Обратите внимание, что вход по коду, присланному на email, не предусмотрен. Если в вашем аккаунте привязан старый или нерабочий номер телефона, срочно смените его на актуальный. В противном случае восстанавливать доступ придется лично в ближайшем МФЦ с паспортом в руках.