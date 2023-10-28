«Госуслуги» не пускают с логином и паролем? Это новое ограничение сервиса

Код из СМС на привязанный к аккаунту номер телефона

Код из 2FA-приложения (например, Google Auth или «Связки ключей» Apple)

Вход по биометрии (которую нужно сдать в банке).

Для двухфакторной проверки предоставляется три способа:Обратите внимание, что вход по коду, присланному на email, не предусмотрен. Если в вашем аккаунте привязан старый или нерабочий номер телефона, срочно смените его на актуальный. В противном случае восстанавливать доступ придется лично в ближайшем МФЦ с паспортом в руках.