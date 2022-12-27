Госуслуги Android

«Госуслуги» перестали работать на Android-смартфонах. Как оживить приложение?

Александр



Министерство цифрового развития РФ сообщило о том, что с 27 декабря устаревшие версии приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» перестали работать на устройствах на базе Android. Вернуть им работоспособность очень просто — достаточно установить актуальные апдейты, которые доступны в Play Маркете, AppGallery и RuStore.

Минцифры указывает, что обновления необходимы, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных. Как именно достигается эта безопасность, не уточняется, но не исключено, что эти приложения (вслед за «Сбером» и многими другими ресурсами) были переведены на использование российского сертификата шифрования.

В Минцифре также посоветовали включить автообновление, чтобы быстрее получать актуальные версии приложений. Автообновление есть только в Play Маркете, а в AppGallery и RuStore в любом случае нужно вручную подтверждать установку апдейтов.

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