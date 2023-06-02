Грабитель обчистил магазин, угрожая пистолетом. Угадаете, каким? 🤦‍♂️

В США мужчина совершил ограбление с «оружием» для виртуальной стрельбы в уток. Об этом пишет Engadget.Согласно источнику, один из работников магазина в Южной Каролине позвонил в полицию и сообщил о факте ограбления. Представители правопорядка быстро прибыли на место и представитель магазина сообщил им: молодой парень вошел в зал и, угрожая пистолетом, забрал из кассы 300 долларов наличными.Самого рэкитира полицейские обнаружили на парковке неподалеку. В кармане штанов у него оказался игрушечный пистолет от Nintendo с оптическим датчиком, который чаще всего использовали в игре Duck Hunt. Оригинальный оранжево-серый пистолет 1984 года парень покрасил в черный цвет для пущей убедительности и пошел с ним на дело.Шериф округа опубликовал фото «оружия» в своем Twitter-аккаунте. Несмотря на то, что он ненастоящий, парню светит реальный срок. В большинстве штатов Америки сроки за использование игрушечного и настоящего оружия не отличаются.