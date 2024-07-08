Hamster Kombat вышел на Bybit. Монеты HMSTR уже можно покупать

Одна из крупнейших криптобирж Bybit запустила токен Hamster Kombat (HMSTR) на премаркете. Цены варьируются от $0,05 до $0,2 за монету.
Судя по всему, листинг и последующий выход токене на блокчейне TON состоится уже в ближайшее время. Если вы пропустили, обязательно ознакомьтесь с нашим подробным гайдом, где мы раскрыли некоторые секреты прокачки «Хомяка». Возможно, это ваш последний шанс влиться в Hamster Kombat и натапать себе немного денег.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Также у нас выходил отдельный материал, в котором мы разобрали игры-тапалки в Telegram — что это, какие бывают и как на них заработать денег.