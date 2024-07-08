Hamster Kombat вышел на Bybit. Монеты HMSTR уже можно покупать

Фархад
HMSTR

Одна из крупнейших криптобирж Bybit запустила токен Hamster Kombat (HMSTR) на премаркете. Цены варьируются от $0,05 до $0,2 за монету.

Судя по всему, листинг и последующий выход токене на блокчейне TON состоится уже в ближайшее время. Если вы пропустили, обязательно ознакомьтесь с нашим подробным гайдом, где мы раскрыли некоторые секреты прокачки «Хомяка». Возможно, это ваш последний шанс влиться в Hamster Kombat и натапать себе немного денег.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Также у нас выходил отдельный материал, в котором мы разобрали игры-тапалки в Telegram — что это, какие бывают и как на них заработать денег.
-3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Bybit
Cсылки по теме:
Игры-тапалки в Telegram: что это, какие бывают и как на них заработать денег
Почему все без ума от Hamster Kombat? Играли все выходные, всё поняли и делимся секретами игры
Криптохомяк из Telegram убил самарского школьника

Рекомендации

Рекомендации

«Google Фото» раздает своим пользователям платные функции абсолютно бесплатно
Появился мессенджер, объединяющий все другие — даже Telegram и WhatsApp
Galaxy Watch 7 удивят всех, и вот почему
«Сбербанк» поменял условия обслуживания карт. Что изменилось?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+930
Paspartu
Пох
Сегодня в 17:11
#
+26
tree
Ну все, прибавится куча новых миллионеров
2 часа назад в 18:35
#
tellurian
+1507
tellurian tree
Как и проигравших
2 часа назад в 19:21
#