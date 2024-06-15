Криптохомяк из Telegram убил самарского школьника

Как сообщило ИА Время Пресс, 13 июня в Самаре погиб школьник, когда тапал по хомяку в игре Hamster Kombat. Он пренебрёг элементарными правилами безопасности и залез в наполненную водой ванну со смартфоном, подключенным к зарядке, хотя общеизвестно, что так делать нельзя.
Мальчишка так усердно и самозабвенно стучал пальцами по экрану, что в какой-то момент смартфон выскользнул из его руки и упал в воду. Произошло короткое замыкание, бедолагу ударило током, и он моментально умер. Родители вызвали скорую помощь, прибывшие медики не смогли реанимировать пострадавшего и констатировали его смерть.
Ранее 14-летний школьник из Тюмени из-за игры Hamster Kombat попал в психиатрическую больницу. У него начались галлюцинации из-за недосыпа, поскольку он установил будильник на каждые три часа, чтобы иметь возможность круглосуточно открывать игру и забирать накопившиеся монеты.
Игра Hamster Kombat стала, пожалуй, самой популярной за всю историю Telegram. По заявлению разработчика, в неё играют более 150 миллионов человек. Такой успех объясняется простой и захватывающей механикой и возможностью в перспективе конвертировать заработанные монеты в криптовалюту или токены. Недавно у нас вышел подробный обзор Hamster Kombat, где помимо прочего есть несколько лайфхаков, которые позволят заработать больше монет без необходимости излишне часто заходить в игру со смартфона, чтобы забирать пассивный заработок и тапать на хомяка.
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