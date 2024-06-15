Криптохомяк из Telegram убил самарского школьника

Александр


Как сообщило ИА Время Пресс, 13 июня в Самаре погиб школьник, когда тапал по хомяку в игре Hamster Kombat. Он пренебрёг элементарными правилами безопасности и залез в наполненную водой ванну со смартфоном, подключенным к зарядке, хотя общеизвестно, что так делать нельзя.

Мальчишка так усердно и самозабвенно стучал пальцами по экрану, что в какой-то момент смартфон выскользнул из его руки и упал в воду. Произошло короткое замыкание, бедолагу ударило током, и он моментально умер. Родители вызвали скорую помощь, прибывшие медики не смогли реанимировать пострадавшего и констатировали его смерть.

Ранее 14-летний школьник из Тюмени из-за игры Hamster Kombat попал в психиатрическую больницу. У него начались галлюцинации из-за недосыпа, поскольку он установил будильник на каждые три часа, чтобы иметь возможность круглосуточно открывать игру и забирать накопившиеся монеты.

Игра Hamster Kombat стала, пожалуй, самой популярной за всю историю Telegram. По заявлению разработчика, в неё играют более 150 миллионов человек. Такой успех объясняется простой и захватывающей механикой и возможностью в перспективе конвертировать заработанные монеты в криптовалюту или токены. Недавно у нас вышел подробный обзор Hamster Kombat, где помимо прочего есть несколько лайфхаков, которые позволят заработать больше монет без необходимости излишне часто заходить в игру со смартфона, чтобы забирать пассивный заработок и тапать на хомяка.

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Комментарии

Юра из МУРа
+234
Юра из МУРа
Началось. Дальше только хуже будет, к сожалению
Сегодня в 12:39
#
tellurian
+1462
tellurian
Естественный отбор:(
Сегодня в 13:06
#
+11
danils_kz
Причем здесь хомяк, там тапалка для понтов , которую никто не тапает.
Сегодня в 13:07
#
+857
amabilis1977
Не Хомяк 🐹 убил, а телефон на зарядке в ванной, уже какой ребёнок по счёту гибнет от этого. Родители не доглядели, можно списать на глупость их и ребёнка, но всё равно трагедия в семье. В школе бы об этом что-ли рассказывали бы ! 🤷🏼‍♂️
Сегодня в 14:07
#
+4
Space400
А зачем он залез в ванну со смартфоном?
Жаль его.
Сегодня в 14:08
#
Dmitriy
+977
Dmitriy
Интересно, кто мог знать, что именно эта школота с мобилой в ванной делала? Журналисты наблюдали, которые это писали?
Или от этой статейки попахивает чем-то жёлтым?
2 часа назад в 15:00
#
Борис Барласов
0
Борис Барласов
Если чисто для прикола, то можно тапать и на планшете, обычно раз в день хватает. Я поставил на свой видавший виды bq advant, и вечерком перед сном собираю монеты и карты. На большее меня не хватает)))
28 минут назад
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