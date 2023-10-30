Huawei ловко «отомстила» Google за санкции в своих смартфонах

Олег

Google


Смартфоны Huawei начали «бороться» с приложениями Google. Об этом пишет Android Headlines.

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Согласно источнику, в сети появляются скриншоты от владельцев смартфонов Huawei и Honor — на них можно увидеть, как устройства называют приложение Google вредоносным. Собственная система безопасности китайских брендов утверждает, что в утилитах скрывается вирус TrojanSMS-PA, который якобы имеет возможность отправлять СМС-сообщения без согласия пользователя.

«Это приложение может отправлять SMS в частном порядке, вынуждая пользователей платить за контент для взрослых, загружая/устанавливая приложения в частном порядке или крадя личную информацию, что может привести к повреждению данных и утечке конфиденциальной информации. Мы рекомендуем немедленно удалить его». 

Разумеется, никаких вирусов в приложении нет, так как сторонние антивирусы никак на него не реагируют. Пока неясно, почему ПО от Huawei так возненавидело приложение Google — является ли это ошибкой или разработчики намеренно внедрили это в свою оболочку. 

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Источник:
Android Headlines
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Комментарии

Dmitriy
+732
Dmitriy
Нечто подобное мелькало на смартфонах хуавея без GMS начиная с выхода Mate 30 pro при установке там этих самых GMS ручками. Так что это старая фича. Ну смотрится такая борьба всегда дешевкой.
Вчера в 19:34
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Mers
+4634
Mers
И что это дает? Ничего. Тупая и бесполезная «месть».
Вчера в 21:48
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