Huawei ловко «отомстила» Google за санкции в своих смартфонах



Смартфоны Huawei начали «бороться» с приложениями Google. Об этом пишет Android Headlines.







Согласно источнику, в сети появляются скриншоты от владельцев смартфонов Huawei и Honor — на них можно увидеть, как устройства называют приложение Google вредоносным. Собственная система безопасности китайских брендов утверждает, что в утилитах скрывается вирус TrojanSMS-PA, который якобы имеет возможность отправлять СМС-сообщения без согласия пользователя.





«Это приложение может отправлять SMS в частном порядке, вынуждая пользователей платить за контент для взрослых, загружая/устанавливая приложения в частном порядке или крадя личную информацию, что может привести к повреждению данных и утечке конфиденциальной информации. Мы рекомендуем немедленно удалить его».



Разумеется, никаких вирусов в приложении нет, так как сторонние антивирусы никак на него не реагируют. Пока неясно, почему ПО от Huawei так возненавидело приложение Google — является ли это ошибкой или разработчики намеренно внедрили это в свою оболочку.