Наконец-то сформировался окончательный вариант набора приложения для закона об обязательной предустановки отечественного программного обеспечения. В перечень вошли несколько странных программ.
Напомним, закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. Вступление в действие изначально было запланировано на 1 июля, но срок, вероятно, будет сдвинут на 1 апреля 2021 года. В рейтинг Минцифры вошло 29 приложений из почти 100 претендентов. При подаче заявки нужно было указать число пользователей за прошедший год, на основании этих данных рейтинг будет обновляться ежегодно. Стоит отметить, что в списке 13 приложений от Mail.ru и 5 от «Яндекса».
Mail.ru Group представлена клиентом электронной почты, мессенджером ICQ, голосовым помощником «Маруся», новостным агрегатором, соцсетью «ВКонтакте» и потоковым сервисом OK Live. От «Яндекса» в перечень вошли браузер, поиск, карты и облачный диск. «Лаборатория Касперского» получила два места для антивируса и офисного приложения. Стоит отметить, что второе место в рейтинге новостных агрегаторов внезапно получило приложение газеты «Ведомости».
Помимо этого, в списке присутствуют платежная система «Мир», «Госуслуги», а также несколько онлайн-кинотеатров. Опрошенные изданием «Коммерсантъ» эксперты полагают, что перечень демонстрирует желание властей поддержать «Яндекс» и Mail.ru и не опирается на предпочтения пользователей. Так, например, в рейтинге присутствует мессенджер ICQ, который, очевидно, проигрывает в популярности Telegram.
Samsung и Xiaomi пока не прокомментировали перечень, а в Asus назвали его вполне ожидаемым. После 15 декабря правительство должно утвердить финальный вариант списка. Минцифры уточняет, что пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.
Apple не ответила на запрос комментариев. Тем не менее в последней бета-версии операционной системы iOS появилась функция, которая предлагает для установки сторонний софт во время первой настройки устройства. Возможно, таким образом компания попытается реализовать поддержку закона о предустановки отечественного ПО. А вы пользуетесь ICQ? Не забудьте рассказать нам об этом в комментариях.
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Надеюсь можно будет удалить.
Интересно было узнать, что наши депутаты зависают в этом архивариусе!