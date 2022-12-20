Илон Маск мухожук? Почти развалил Twitter и собирается свалить!





Американский миллиардер Илон Маск известен своим вызывающим и провокационным поведением. Несколько недель назад он приобрёл Twitter, возглавил соцсеть, уволил множество сотрудников и продвинул довольно сомнительные нововведения, а недавно провёл опрос с целью выяснить, хотят ли пользователи Twitter видеть его во главе этой соцсети. Из 17 миллионов ответивших 57% высказались за отстранение Маска с этой должности.



Как выяснил телеканал CNBC, Илон Маск запланировал уволиться с должности гендиректора Twitter ещё до вынесения этого вопроса на открытое обсуждение пользователей. Причиной тому стало недовольство крупнейших акционеров Tesla, которые сочли, что он стал уделять этой компании гораздо меньше внимания, поскольку в последнее время сфокусировался на Twitter. Для покупки Twitter Маску пришлось продать значительное количество акций Tesla. Кроме того, он попросил ассистировать ему в работе с Twitter наиболее талантливых и востребованных топ-менеджеров Tesla, SpaceX и Boring, чем отвлёк их от основной деятельности, которая приносит доход этим компаниям и их инвесторам.



В твите с голосованием Маск указал, что от решения пользователей Twitter действительно зависит, останется он на должности гендиректора этой соцсети или нет, что было воспринято многими как блеф. Не исключено, что он вообще не воспринимает эти «игры» серьёзно, и в самом деле готов отойти от управления, но он в любом случае останется владельцем Twitter, хотя ему и ему придётся найти кого-то, кто устроит его в качестве главы принадлежащей ему соцсети.

