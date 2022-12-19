В Twitter отменили Илона Маска

Владелец сервиса микроблогов Twitter Илон Маск может покинуть пост главы компании спустя несколько месяцев после её приобретения.
Поведение основателя Tesla и SpaceX в последние месяцы вызывает множество вопросов — с начала ноября он успел уволить огромное количество сотрудников, а потом просил их вернуться, затем он забанил сотни аккаунтов, чтобы через несколько дней их разблокировать. Также Маск изменил подписку Twitter Blue и начал раздавать синие галочки всем за 8$ в месяц, поссорился с Apple и встретился с Тимом Куком, а теперь он просит подписчиков решить дальнейшую судьбу Twitter.
Маск спросил у подписчиков, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter и пообещал исполнить их волю по результатам опроса.
Как и следовало ожидать от пользователей Twitter — произошла отмена Маска. Почти 57,5% из 17,4 млн юзеров проголосовали за его отставку. Скорее всего, теперь миллиардеру придётся искать себе нового CEO, поскольку сама платформа по-прежнему остаётся его собственностью.