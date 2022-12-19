Илон Маск Twitter

В Twitter отменили Илона Маска

Фархад

Elon Musk Twitter

Владелец сервиса микроблогов Twitter Илон Маск может покинуть пост главы компании спустя несколько месяцев после её приобретения.

Поведение основателя Tesla и SpaceX в последние месяцы вызывает множество вопросов — с начала ноября он успел уволить огромное количество сотрудников, а потом просил их вернуться, затем он забанил сотни аккаунтов, чтобы через несколько дней их разблокировать. Также Маск изменил подписку Twitter Blue и начал раздавать синие галочки всем за 8$ в месяц, поссорился с Apple и встретился с Тимом Куком, а теперь он просит подписчиков решить дальнейшую судьбу Twitter.

Twitter

Маск спросил у подписчиков, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter и пообещал исполнить их волю по результатам опроса.

Как и следовало ожидать от пользователей Twitter — произошла отмена Маска. Почти 57,5% из 17,4 млн юзеров проголосовали за его отставку. Скорее всего, теперь миллиардеру придётся искать себе нового CEO, поскольку сама платформа по-прежнему остаётся его собственностью.

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Источник:
Elon Musk
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Комментарии

tellurian
+4829
tellurian
Неточно, он хозяин своего слова?:)
час назад в 15:03
#
mystique_man
+1587
mystique_man tellurian
Результат голосования как будто накрутить не может...
23 минуты назад
#
Mers
+4216
Mers
Интересно, как он тогда Тесла и СпейсХ руководит, с таким сумбуром? Или все-таки не он…🤔
час назад в 15:06
#
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