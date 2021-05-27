«Так мы хотим поздравить наших клиентов со своим днем рождения.

Вспомните себя в 14, хочется всё и сразу. И нам просто так захотелось. С днём рождения нас», — прокомментировал проведение этой щедрой акции генеральный директор Yota Саид Мунаев.







29 мая виртуальному оператору сотовой связи Yota исполнится 14 лет. В честь этого события он «обнулит» весь трафик в своей сети. Акция продлится всего сутки — в день рождения Yota.29 мая весь интернет-трафик в сети Yota не будет тарифицироваться, его можно будет расходовать бесплатно, безлимитно и без снижения скорости. На следующий день будет возвращена обычная тарификация согласно тому тарифному плану, который выбрал абонент.Yota работает в сетях и на инфраструктуре «МегаФона» и принадлежит этому оператору, но предлагает своим клиентам другие тарифы и услуги.