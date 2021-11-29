



Специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти предупредил о возможных перебоях в работе интернета в обозримом будущем. Они могут быть вызваны аномальной солнечной активностью.



Учёный утверждает, что солнечная энергия навредит не столько инфраструктуре сетей связи, расположенной на поверхности планеты, сколько подводным кабелям, которые соединяют страны и континенты через моря и океаны. По словам Сангиту Абду Джиоти, небывало сильная солнечная активность была зафиксирована в июле этого года, но человечеству повезло, поскольку излучение могло быть ещё более интенсивным. Космическая обсерватория NASA зафиксировала этим летом вспышки на солнце, но большая их часть была направлена в противоположную от нашей планеты сторону.



Учёный не исключает повторение ситуации с гораздо более худшим сценарием в ближайшие годы. Точный срок солнечной бури, которая может разрушить интернет, он не знает, поскольку предсказать поведение солнца очень сложно.







