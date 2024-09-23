iOS 18 ломает iPhone последних трех лет выпуска



Пользователи iPhone, которые установили iOS 18, жалуются на глюки сенсора в новой прошивке. Об этом пишет MacRumors.



Ранее сегодня мы уже



Пользователи iPhone, которые установили iOS 18, жалуются на глюки сенсора в новой прошивке. Об этом пишет MacRumors.Ранее сегодня мы уже рассказали о подобной проблеме в новых iPhone 16. Однако похоже, что самыми свежими моделями баг не ограничился. Пользователи iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14 и других моделей последних трех лет массово жалуются, что дисплей живет своей жизнью: некоторые зоны не воспринимают касания, а другие нажимаются сами собой.



Есть предположение, что в iOS 18 завезли обновленный программный алгоритм предотвращения случайных касаний, который нужен в первую очередь для моделей iPhone 16 с их супертонкими рамками. Однако что-то пошло не так, и система заглючила, частично мешая управлять даже более старыми устройствами. Судя по сообщениям «пострадавших», смартфоны старше чем iPhone 14 багом пока не затронуты.