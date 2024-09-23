iOS 18 ломает iPhone последних трех лет выпуска

Олег

iOS 18


Пользователи iPhone, которые установили iOS 18, жалуются на глюки сенсора в новой прошивке. Об этом пишет MacRumors.

Ранее сегодня мы уже рассказали о подобной проблеме в новых iPhone 16. Однако похоже, что самыми свежими моделями баг не ограничился. Пользователи iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14 и других моделей последних трех лет массово жалуются, что дисплей живет своей жизнью: некоторые зоны не воспринимают касания, а другие нажимаются сами собой.

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Есть предположение, что в iOS 18 завезли обновленный программный алгоритм предотвращения случайных касаний, который нужен в первую очередь для моделей iPhone 16 с их супертонкими рамками. Однако что-то пошло не так, и система заглючила, частично мешая управлять даже более старыми устройствами. Судя по сообщениям «пострадавших», смартфоны старше чем iPhone 14 багом пока не затронуты. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+1
Serghei
Привет из Кишинёва! У меня на 11 айфоне такой проблемы нет
2 часа назад в 18:38
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