iOS 18 станет лучшим обновлением за всю историю Apple

По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания Apple вкладывает огромные ресурсы в разработку следующего крупного обновления iOS. Релиз iOS 18 должен состояться осенью 2024 года, этому будет предшествовать несколько месяцев тестирования, в том числе силами обычных пользователей.
Гурман пишет, что руководство Apple ставит перед разработчиками очень амбициозные задачи. Они касаются как внедрения новых функций и возможностей, так и улучшений интерфейса. В настоящее время разработчики интенсивно занимаются устранением багов в iOS 17 и более ранних версиях операционной системы, после чего вновь приступят к работе над iOS 18.
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Что появится в iOS 18, достоверно неизвестно, но инсайдеры утверждают, что Apple планирует внедрить в эту операционную систему и новые устройства поддержку нейросетей и искусственного интеллекта. Значительная часть технологий будет задействована в линейке iPhone 16, а предыдущие модели получат только некоторые из новых возможностей.