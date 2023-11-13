iOS 18 станет лучшим обновлением за всю историю Apple





По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания Apple вкладывает огромные ресурсы в разработку следующего крупного обновления iOS. Релиз iOS 18 должен состояться осенью 2024 года, этому будет предшествовать несколько месяцев тестирования, в том числе силами обычных пользователей.



Гурман пишет, что руководство Apple ставит перед разработчиками очень амбициозные задачи. Они касаются как внедрения новых функций и возможностей, так и улучшений интерфейса. В настоящее время разработчики интенсивно занимаются устранением багов в iOS 17 и более ранних версиях операционной системы, после чего вновь приступят к работе над iOS 18.





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