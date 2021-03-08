Возможно, текущей весной будет представлен iPad mini 6 в новом дизайне. По слухам, это состоится вместе с релизом iOS 15.
Согласно сайту Mydrivers, шестой «миник» выйдет в дизайне линейки iPad Air 4 — без кнопки Home и с равномерной рамкой вокруг экрана. Источник утверждает, что сам дисплей получит диагональ 8,9 дюйма и разрешение 2360х1640 точек с максимальной яркостью 500 нит. К слову, яркость IPS-экрана iPad Air 4 также составляет 500 нит, из чего можно сделать вывод, что LED-экрана в новом «минике» можно не ждать. Технологии Face ID в iPad mini 6 также ожидаемо не будет, вместо этого он получит сканер Touch ID в кнопке Power, подобно тому же iPad Air 4. На задней стороне планшета будет располагаться один модуль камеры с разрешением 12Мп.
Что касается производительности — iPad mini 6 будет оснащен процессором Apple A14 Bionic, таким же, как в iPhone 12. Объем оперативной памяти неизвестен, а внутреннее хранилище составит 64, 128 либо 256Гб на выбор. Разъем USB-С дополнит сходство со «старшими братьями» Air и Pro. Источник считает, что «миник» будет совместим с Apple Pencil 2 поколения.
Предполагаемая цена iPad mini 6 — около $600, что довольно дорого для этой линейки. Актуальная модель iPad mini 5 в базовой конфигурации продается за $399 в США и 37990 рублей в России. Она оснащена экраном 7,9 дюйма, процессором Apple A12 Bionic, 3Гб оперативной памяти и сканером Touch ID, встроенным в кнопку Home. Его производительность сравнима с iPhone XR, а дизайн практически не менялся с самого первого поколения iPad mini, вышедшего в 2012 году.
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В слухах точно нет ошибки? :)