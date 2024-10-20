Следующий iPhone получит долгожданное изменение в дизайне



Компания Apple может изменить Dynamic Island в грядущем поколении iPhone. Об этом пишут несколько зарубежных СМИ.



Ранее уже появлялись слухи, что Apple собирается видоизменить Dynamic Island и уменьшить его размер. Теперь свежие инсайды вновь подтверждают эту информацию: судя по всему, iPhone 2025 года впервые за несколько лет будет выглядеть свежо.







В грядущем iPhone 17 Pro ожидается два больших изменения. Первое — уменьшенный вырез Dynamic Island; инсайдер Джефф Пу предполагает, что это произойдет за счет уменьшенной «металинзы» для Face ID. Второе — увеличение оперативной памяти до 12 Гб, о чем тоже ранее уже говорили. А вот 2 нм-чипа ждать пока не стоит; Apple сумеет завершить работу над ним не раньше 2026 года.