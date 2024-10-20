Следующий iPhone получит долгожданное изменение в дизайне

Олег

iPhone 16 Pro


Компания Apple может изменить Dynamic Island в грядущем поколении iPhone. Об этом пишут несколько зарубежных СМИ.

Ранее уже появлялись слухи, что Apple собирается видоизменить Dynamic Island и уменьшить его размер. Теперь свежие инсайды вновь подтверждают эту информацию: судя по всему, iPhone 2025 года впервые за несколько лет будет выглядеть свежо.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В грядущем iPhone 17 Pro ожидается два больших изменения. Первое — уменьшенный вырез Dynamic Island; инсайдер Джефф Пу предполагает, что это произойдет за счет уменьшенной «металинзы» для Face ID. Второе — увеличение оперативной памяти до 12 Гб, о чем тоже ранее уже говорили. А вот 2 нм-чипа ждать пока не стоит; Apple сумеет завершить работу над ним не раньше 2026 года. 

-4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
iPhone 16 Pro — всего лишь разминка. Apple готовит суперфлагманский iPhone с 2-нм чипом и 12 ГБ оперативки
iPhone 17 Pro получит странную, но полезную фичу базовых айфонов
iPhone 17 Pro получит новую кнопку. Идеи кончились?

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+3
Антон Неняев
И это будут все изменения? 😆
Вчера в 20:40
#

Читайте также