iPhone 17 Pro получит странную, но полезную фичу базовых айфонов



Компания Apple распространит быстросъемные аккумуляторы на Pro-модели айфонов в следующем году. Об этом пишет MacRumors.



Напомним, что в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, которые вышли в сентябре, впервые был применен специальный клей для фиксации аккумулятора. Ранее батарея снималась с помощью спирта и специальных вытяжных «язычков», которые часто обрывались. Теперь же клей растворяется посредством электрического тока, который требуется пропустить через корпус смартфона от батареи 9 Вольт (самый простой вариант — крона). Однако по неизвестным причинам на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max эти изменения не распространились.







Согласно источнику, всё будет исправлено в 2025-м. В следующем сентябре Apple представит модельный ряд iPhone 17, и в каждой его модели будет применен клей, разрушаемый электрическим током. Инсайдер опубликовал фотографию четырех клеевых стикеров разных размеров, которые в теории соответствуют четырем моделям iPhone 17.



Стоит отметить, что демонтаж аккумулятора с помощью другой электрической батареи — это в целом довольно странное решение, особенно в свете общей тенденции упрощения ремонта. Обычному пользователю гораздо проще было бы открутить пару винтов или вытащить защелки, но Apple решила вопрос по-своему.