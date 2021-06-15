Тим Бернерс-Ли

Тим Бернерс-Ли, создатель мировой паутины, выставит на аукционе Sotheby’s 9555 строк исходного кода, на основе которого был создан интернет. Код выставляется как NFT-товар с подтверждением его подлинности и права собственности, а также возможностью перепродажи в том же виде, в котором он был куплен.

Помимо файла с исходным кодом интернета, покупатель получит файлы для просмотра этого года, получасовую анимированную визуализацию кода и цифровой плакат со всеми строками кода. Все файлы запакованы в tar-архиве с оригинальными отметками о времени создания. Обладатель лота получит наглядное представление о том, с чего начиналось создание интернета. В исходном коде использованы первые версии HTML, HTTP и URL.

Представители Sotheby’s говорят, что Тим Бернерс-Ли сам обратился к организаторам аукциона с мыслями о продаже «исходников интернета». Идея была развита — помимо исходного кода были созданы информационные материалы, позволяющие понять ценность этого приобретения.

Аукцион будет проходить с 23 по 30 июня. Начальная цена лота 1000 долларов США. Вырученные деньги пойдут на благотворительные цели в фонды, которые Тим Бернерс-Ли поддерживает вместе с супругой.



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Источник:

Bloomberg Bloomberg

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