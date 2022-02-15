





Стартап Sonantic начал работу над имитацией человеческих эмоций в 2020 году. Спустя два года проект значительно продвинулся и был задействован в создании компьютерных игр.Sonantic поделился результатами двухлетней работы. На представленном ролике актриса признается в любви зрителю, голосом который создал алгоритм. Когда монолог заканчивается, девушка признается: «Я не настоящая. Я никогда не рождалась. И никогда не умру. Меня не существует».Разработчики поделились секретом столь эмоциональной речи. Помимо совершенствования алгоритма, реалистичности добавляют естественные паузы, дыхание и другие звуки которые издает человек в промежутке между словами.Интерфейс программы для создания голоса созданной стартапом позволит пользователям редактировать темп, скорость и манеру речи, а так же заполнять паузы между фраз эмоциональными нотками.Технология Sonatic успела помочь в разработке игры Outer World. Obsidian использовала утилиту для озвучания второстепенных персонажей. Также ИИ позволил вновь услышать голос Вэла Килмера. Актер перестал разговаривать из-за рака гортани. Голос восстанавливали путем генерации старых аудиозаписей.