





Алексей Кремлев уже почти десять лет занимается необычным коллекционированием. Томич собирает канализационные люки, а если быть точнее их фотографии. Кто бы мог подумать, что такое необычное увлечение принесет фотографу прибыль.Раньше люки можно было сдать в ближайший пункт приема цветмета, но Алексей решил идти в ногу со временем и не переступать рамки закона. Он перевел коллекцию фотографий в NFT и выставил на продажу. Как говорится, на каждый товар есть свой покупатель и 123 фотографии были оценены в 32 427 монет в криптовалюте ChivesCoin. Если заработок перевести на российскую валюту, то выйдет чуть больше 22 тысяч рублей. На данный момент покупателей ждут еще 126 цифровых Томских люка, цена которых разнится от 170 рублей до 7 тысяч рублей.Кремлев так же успел побывать создателем криптовалют. В январе 2022 года, он в шутку создал собственную крипту и назвал ее Bearcoin. Валюта продавалась за символическую цену и даже привлекла внимание жителей стран третьего мира. Сам житель Томска считает идею «арт проектом о цифровой жадности» и раздает цифровые деньги бесплатно всем желающим. Тем не менее Bearcoin купили около 1300 человек, а цена одной монеты поднялась до двух долларов.