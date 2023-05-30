Искусство цвета в ноутбуках HUAWEI

Для чего нужна точная цветопередача и как её определить?

На что еще стоит обратить внимание?

Как не потерять остроту зрения?

В качестве вывода

Человеческий глаз способен различать до сотни цветовых оттенков. Профессиональные дизайнеры, обладающие острым зрением, видят намного больше — около 150 цветов. Для них точная цветопередача — одни из важнейших параметров при выборе ноутбука. Особенно если разговор идет о цифровом искусстве. Впрочем, чтобы наслаждаться ярким и достоверным изображением, необязательно быть одаренным художником.Бывает, что смотришь на предмет с фото на экране монитора и понимаешь, что в реальности он выглядит несколько иначе. Все дело в качестве цветопередачи. У дисплеев она определяется рядом параметров. Например, ноутбук Huawei MateBook X Pro имеет поддержку цветового пространства P3. Цветовой охват такого уровня используется в цифровых кинотеатрах для получения максимально реалистичных оттенков. Его цветовой профиль на 20% превышает sRGB — общепризнанного стандарта цветового спектра.Точность цветопередачи определяется по формуле ΔE<1. Она определяет расстояние между цветами с точки зрения математики. На деле, P3 и sRGB подходят под определение формулы, а значить изображение созданное на ноутбуках с такими параметрами не изменится после распечатки на бумаге. Ноутбуки с такими показателями можно смело брать, без опасений за искаженные цвета.На количество цветов. MateBook X Pro, как и ряд других ноутбуков HUAWEI поддерживает отображение до 1,07 миллиарда оттенков, включая полутона и плавные переходы красок. Устройство прошло проверку профессиональной калибровки программой 3D LUT, что говорит о постоянной поддержке цвета, обеспечивая единое цветовое отображение. А значит цвета будут выглядеть одинаково на всех гаджетах бренда с аналогичной маркировкой.Матрица откалибрована по стандарту цветового пространства CIE2015 и выдает цвета более восприимчивы простым зрением. При передаче цвета на экране используется обновленные стандарт цветового пространства CIE2015, которое отражает цвета ближе к восприятию человеческим глазом.Со стороны можно счесть такую цветовую педантичность излишеством, но даже если вы не профессионал, разница будет ощутима даже при просмотре видео.Для этого существует специальный режим защиты зрения от синего свечения дисплеев, получивший немецкий сертификат TÜV Rheinland. Функция Eyes Comfort снижает уровень вредного излучения и есть во всех ноутбуках, планшетах и смартфонах HUAWEI.Стоит заметить, что при включении защиты монитор меняет цветовую температуру с холодной на теплую. Это напрямую влияет на отображение оттенков. Однако здоровьем глаз лучше не пренебрегать и активировать Eyes Comfort в темноте.Цвет — это то, что окружает нас каждое мгновение. Инженеры HUAWEI понимают это и достигли высоких результатов, объединяя знания, технологичность, и заботу о своей аудитории. Сочная картинка для развлечений и реалистичные оттенки кинематографичного уровня для работы производят яркие впечатления и дарят совершенно новый опыт при выборе ноутбуков бренда.