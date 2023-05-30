Искусство цвета в ноутбуках HUAWEI

Артем
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Человеческий глаз способен различать до сотни цветовых оттенков. Профессиональные дизайнеры, обладающие острым зрением, видят намного больше — около 150 цветов. Для них точная цветопередача — одни из важнейших параметров при выборе ноутбука. Особенно если разговор идет о цифровом искусстве. Впрочем, чтобы наслаждаться ярким и достоверным изображением, необязательно быть одаренным художником.

Для чего нужна точная цветопередача и как её определить?

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Бывает, что смотришь на предмет с фото на экране монитора и понимаешь, что в реальности он выглядит несколько иначе. Все дело в качестве цветопередачи. У дисплеев она определяется рядом параметров. Например, ноутбук Huawei MateBook X Pro имеет поддержку цветового пространства P3. Цветовой охват такого уровня используется в цифровых кинотеатрах для получения максимально реалистичных оттенков. Его цветовой профиль на 20% превышает sRGB — общепризнанного стандарта цветового спектра. 

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Точность цветопередачи определяется по формуле ΔE<1. Она определяет расстояние между цветами с точки зрения математики. На деле, P3 и sRGB подходят под определение формулы, а значить изображение созданное на ноутбуках с такими параметрами не изменится после распечатки на бумаге. Ноутбуки с такими показателями можно смело брать, без опасений за искаженные цвета.

На что еще стоит обратить внимание?

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На количество цветов. MateBook X Pro, как и ряд других ноутбуков HUAWEI поддерживает отображение до 1,07 миллиарда оттенков, включая полутона и плавные переходы красок. Устройство прошло проверку профессиональной калибровки программой 3D LUT, что говорит о постоянной поддержке цвета, обеспечивая единое цветовое отображение. А значит цвета будут выглядеть одинаково на всех гаджетах бренда с аналогичной маркировкой. 

Матрица откалибрована по стандарту цветового пространства CIE2015 и выдает цвета более восприимчивы простым зрением. При передаче цвета на экране используется обновленные стандарт цветового пространства CIE2015, которое отражает цвета ближе к восприятию человеческим глазом. 

Со стороны можно счесть такую цветовую педантичность излишеством, но даже если вы не профессионал, разница будет ощутима даже при просмотре видео. 

Как не потерять остроту зрения?

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Для этого существует специальный режим защиты зрения от синего свечения дисплеев, получивший немецкий сертификат TÜV Rheinland. Функция Eyes Comfort снижает уровень вредного излучения и есть во всех ноутбуках, планшетах и смартфонах HUAWEI. 

Стоит заметить, что при включении защиты монитор меняет цветовую температуру с холодной на теплую. Это напрямую влияет на отображение оттенков. Однако здоровьем глаз лучше не пренебрегать и активировать Eyes Comfort в темноте.

В качестве вывода

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Цвет — это то, что окружает нас каждое мгновение. Инженеры HUAWEI понимают это и достигли высоких результатов, объединяя знания, технологичность, и заботу о своей аудитории. Сочная картинка для развлечений и реалистичные оттенки кинематографичного уровня для работы производят яркие впечатления и дарят совершенно новый опыт при выборе ноутбуков бренда.
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Комментарии

tellurian
+5001
tellurian
А где тег на правах рекламы? :)
47 минут назад
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