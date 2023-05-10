Обзор Huawei Mate X3: наконец-то появилась достойная раскладушка

Внимательно наблюдаю за индустрией складных смартфонов. Больше всего меня интересует универсальный форм-фактор, позволяющий использовать устройство в качестве смартфона или компактного планшета. К этим гаджетам я относился с определенной долей скепсиса, поскольку актуальные модели предлагают интересный пользовательский опыт, который не лишен компромиссов. Кажется, с выходом Huawei Mate X3 всё изменилось.
Дизайн: грамотный баланс и внимание к деталям
Для начала буквально несколько слов о комплектации. Huawei Mate X3 поставляется в квадратной черной коробке из плотного картона с золотистым тиснением. Внутри помимо раскладушки имеется защитная накладка на спинку устройства из прозрачного пластика, провод USB-С, адаптер питания, документация и инструмент для извлечения лотка сим-карты. Последний, к слову комбинированный и позволяет дополнительно использовать карту памяти microSD.
Итак, дизайн — наконец-то появился складной смартфон, который в сложенном состоянии толщиной практически не отличается от обычного. Для сравнения приложу несколько фотографий рядом с iPhone в чехле и без него.
В чехле
Huawei Mate X3 очень легкий для раскладушки — он весит всего 239 г. Это цифра актуальна для версии со спинкой из экокожи, как в моем обзоре, стеклянный вариант немного тяжелее — 241 г. При этом его толщина в сложенном состоянии 11,08 мм, а в разложенном — 5,3 мм. Гаджет отлично помещается в карман джинс и при этом не оттягивает его словно кирпич.
Как выше упоминалось, я тестирую версию Huawei Mate X3 со спинкой из экокожи зеленого цвета. Расцветку хочется назвать солидной и сдержанной. Смартфон в таком цвете не стыдно достать на встрече со строгим дресс-кодом или выложить на барную стойку вечером, переоблачившись в повседневный аутфит.
На спинке в верхней части по центру размещена круглая площадка основной камеры. Мне пришлась по душе её нарочито подчеркнутая отделка из металла с матовой поверхностью. Эта деталь придает дизайну легкий налет брутальности. В площадку аккуратно вписаны объективы и продолговатое отверстие вспышки. Меня из года в год радуют эксперименты производителя с формой основной камеры в поисках идеальной компоновки.
На верхних торцах устройства расположились отверстия дополнительных динамика и микрофона, а также ИК-датчик, который позволяет использовать раскладушку в качестве пульта дистанционного управления для других устройств. На нижних — отверстия основных динамиков и микрофонов, а также порт USB-С.
На правой грани гаджета расположены качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана со встроенным сканером отпечатка пальца.
Huawei Mate X3 вызывает тактильный восторг — особенно задняя поверхность из экокожи и стекло внешнего экрана, но о нем будет подробнее в соответствующем разделе. Корпус получил степень защиты IPX8, а это значит, что он не боится брызг и краткосрочных погружений в воду. Внутренний и внешний экраны без нареканий распознают касания и жесты мокрыми пальцами.
В целом дизайн Huawei Mate X3 про то, что можно взять экспериментальный форм-фактор и довести его до состояния бескомпромиссного устройства, продумав все мелочи и детали, из которых складывается пользовательский опыт.
Экраны: правильное соотношение и почти незаметная складкаДиагональ внешнего экрана Huawei Mate X3 составляет 6,4 дюйма. Это OLED-панель с разрешением 2504 × 1080 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Его защищает стекло собственной разработки под названием Kunlun. Не буду вдаваться в особенности его производства, но отмечу, что это стекло получилось устойчивым к падениям.
Диагональ внутреннего экрана — 7,85 дюйма. Это OLED-панель с гибким и ударопрочным покрытием, в котором используется неньютоновская жидкость. Таким образом экран остается мягким при медленном сгибании, но твердеет в случае, когда на него оказывается внешнее воздействие. Его разрешение составляет 2496 × 2224 пикселей, а частота обновления — до 120 Гц.
Внешний экран при первом изучении Huawei Mate X3 производит потрясающее впечатление по сравнению с конкурентами. У него нормальное соотношение сторон вместо несуразно вытянутой «щели», а еще равномерно узкие рамки по всему периметру. Благодаря этому внешним экраном можно пользоваться как полноценным смартфоном без ущерба пользовательскому опыту.
Раскрывается Huawei Mate X3 с небольшим усилием. Складка на разложенном экране практически незаметна под любыми углами просмотра. О её наличии могут напомнить только тактильные ощущения — когда свайпаешь пальцем посередине дисплея.
Оба экрана имеют круглое отверстие под фронтальную камеру. На внешнем оно расположено в верхней части по центру, а на внутреннем — в правом верхнем углу. Выглядит такое решение аккуратно и ненавязчиво.
Huawei Mate X3 позволяет настраивать цветопередачу экранов под свои индивидуальные предпочтения. Для этого имеются две предустановки:
«Обычные цвета» (включена по умолчанию) и «Яркие цвета». Также доступна шкала цветовой температуры. Помимо этого можно настроить частоту обновления экрана с помощью трех параметров:
- Динамическая — баланс качества отображения и энергопотребления. Устройство самостоятельно подбирает герцовку под происходящее на дисплее.
- Высокая — экран работает в максимальном показателе 120 Гц. Картинка получается очень плавной, но батарейка разряжается быстрее.
- Стандартная — максимальная частота обновления экрана составляет 60 Гц. С помощью этого параметра можно продлить время автономной работы в случае необходимости.
В настройках предусмотрена функция защиты зрения, которая фильтрует синий свет для снижения усталости глаз. Её можно включить на весь день или активировать по расписанию.
В целом оба экрана оставили приятные впечатления. У них яркая и насыщенная цветопередача с сочными оттенками. Любой контент, будь то фильмы или игры, смотрится на дисплеях Huawei Mate X3 шикарно. С углами обзора полный порядок — картинка сохраняет свои качества даже при сильных отклонениях.
Производительность: топовая, это же флагманЗа производительность в Huawei Mate X3 отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 8+ Gen1 4G с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Есть возможность расширения памяти с помощью microSD объемом до 256 ГБ.
Тестирую мобильные устройства в AnTuTu, Geekbench и подкрепляю всё это дело CPU Trottling Test. С результатами бенчмарков вы можете ознакомиться на скриншотах ниже. Обратите внимание на график CPU Trottling Test — мой тестовый образец показал вполне хороший результат, не сбросив пиковую производительность ниже 80%.
Huawei Mate X3 работает из коробки на EMUI 13.1.0. У неё визуально очень приятный интерфейс и знакомая для пользователей iOS логика.
Сразу хочется закрыть вопрос по сервисам Google. С ними полный порядок — весь популярный софт доступен для установки прямо из AppGallery. Без проблем можно установить YouTube, WhatsApp, Google Карты, Chrome и остальные популярные приложения. Работают они через прослойку Gbox, подробнее рассказывал в этом обзоре.
EMUI 13.1.0 отлично адаптирована для складного устройства. Все игры и приложения из моего повседневного сценария отлично масштабируются под внутренний экран. Операционка с умным режимом для разделения экрана позволяет взглянуть на многозадачность под другим углом. На внутреннем экране можно одновременно разместить сразу два приложения в вертикальном или горизонтальном формате. Мой любимый сценарий применения этой возможности — просмотр спортивных трансляций с возможностью обсуждения матчей в мессенджерах.
Есть еще несколько интересных сценариев использования Huawei Mate X3 в режиме при раскрытии экрана под углом в 90 градусов:
- Самый полезный для меня — просмотр фильмов и сериалов. Во время авиаперелета откинул столик, сложил смартфон под углом и не нужно держать его в руке.
- Раскрытый гаджет под углом можно использовать для автономной съемки без штатива.
- И наконец, в таком форм-факторе можно использовать гаджет, например, на прикроватной тумбочке в качестве часов с информацией о погоде. Для этого нужно активировать опцию «Постоянное отображение».
КамерыВ систему основной камеры под названием XMAGE вошли:
- Основной сенсор Ultra Vision на 50 МП с диафрагмой f/1.8
- Ультраширокоугольный на 13 МП с f/2.2
- Телевик на 12 МП с оптической стабилизацией и f/3.4
Основной датчик демонстрирует отличные результаты при любом освещении. Изображения получаются с естественной цветопередачей, широким динамическим диапазоном и выверенным балансом белого. На мой взгляд, актуальная флагманская линейка устройств Huawei предоставляет самые лучшие возможности в плане фотосъемки.
- Original — для естественной цветопередачи
- Vivid — наиболее выразительная цветопередача для пейзажей
- Bright — наилучшим образом подходит для портретной и предметной съемки
Ультраширокоугольный объектив также хорошо отрабатывает сцены со сложным освещением, но наилучшим образом проявляет себя при дневном свете. Фотографии получаются с высоким уровнем детализации по всей области кадра без видимого затемнения по краям.
АвтономностьАвтономную работу Huawei Mate X3 обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4800 мАч. На мой взгляд, этого маловато для раскладушки, но увеличение батареи потянуло бы за собой прибавку в весе устройства. Впрочем, при активном использовании внутреннего и внешнего экрана гаджет уложился в мой повседневный сценарий с подзарядкой один раз в сутки.
Есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Напомню, адаптер как раз такого номинала идет в комплекте. Также Huawei Mate X3 поддерживает быструю беспроводную зарядку с максимальной мощностью 50 Вт.
В качестве вывода
Huawei Mate X3 — устройство для инноваторов и экспериментаторов. С большой вероятностью на него обратят внимание пользователи, которые устали от привычного форм-фактора и хотят получить совершенно новый пользовательский опыт. Любителям практичного подхода к покупке гаджетов также стоит обратить внимание, поскольку Huawei Mate X3 может заменить смартфон и компактный планшет.
Huawei Mate X3 — достойный флагман в сегменте складных устройств. Благодаря вниманию к мелочам и мнению пользователей у производителя получилось выпустить гаджет, который напрочь лишен форм-факторных компромиссов. В число преимуществ смело записываем: дисплеи с правильной соотношением сторон и без видимой складки, мощную начинку, удачный дизайн и традиционно топовую камеру.