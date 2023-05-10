Обзор Huawei Mate X3: наконец-то появилась достойная раскладушка

Георгий
Huawei Mate X3

Внимательно наблюдаю за индустрией складных смартфонов. Больше всего меня интересует универсальный форм-фактор, позволяющий использовать устройство в качестве смартфона или компактного планшета. К этим гаджетам я относился с определенной долей скепсиса, поскольку актуальные модели предлагают интересный пользовательский опыт, который не лишен компромиссов. Кажется, с выходом Huawei Mate X3 всё изменилось.

Дизайн: грамотный баланс и внимание к деталям

Huawei Mate X3

Для начала буквально несколько слов о комплектации. Huawei Mate X3 поставляется в квадратной черной коробке из плотного картона с золотистым тиснением. Внутри помимо раскладушки имеется защитная накладка на спинку устройства из прозрачного пластика, провод USB-С, адаптер питания, документация и инструмент для извлечения лотка сим-карты. Последний, к слову комбинированный и позволяет дополнительно использовать карту памяти microSD.

Huawei Mate X3

Итак, дизайн — наконец-то появился складной смартфон, который в сложенном состоянии толщиной практически не отличается от обычного. Для сравнения приложу несколько фотографий рядом с iPhone в чехле и без него.
Еще один восторг для перфекциониста — Huawei Mate X3 равномерно закрывается в отличие от некоторых конкурентов. Обе части устройства плотно прилегают друг к другу, не образуя зазор.

Huawei Mate X3
В чехле

Huawei Mate X3 очень легкий для раскладушки — он весит всего 239 г. Это цифра актуальна для версии со спинкой из экокожи, как в моем обзоре, стеклянный вариант немного тяжелее — 241 г. При этом его толщина в сложенном состоянии 11,08 мм, а в разложенном — 5,3 мм. Гаджет отлично помещается в карман джинс и при этом не оттягивает его словно кирпич. 

Huawei Mate X3

Как выше упоминалось, я тестирую версию Huawei Mate X3 со спинкой из экокожи зеленого цвета. Расцветку хочется назвать солидной и сдержанной. Смартфон в таком цвете не стыдно достать на встрече со строгим дресс-кодом или выложить на барную стойку вечером, переоблачившись в повседневный аутфит.

Huawei Mate X3

На спинке в верхней части по центру размещена круглая площадка основной камеры. Мне пришлась по душе её нарочито подчеркнутая отделка из металла с матовой поверхностью. Эта деталь придает дизайну легкий налет брутальности. В площадку аккуратно вписаны объективы и продолговатое отверстие вспышки. Меня из года в год радуют эксперименты производителя с формой основной камеры в поисках идеальной компоновки. 

Huawei Mate X3

На верхних торцах устройства расположились отверстия дополнительных динамика и микрофона, а также ИК-датчик, который позволяет использовать раскладушку в качестве пульта дистанционного управления для других устройств. На нижних — отверстия основных динамиков и микрофонов, а также порт USB-С.

Huawei Mate X3

На правой грани гаджета расположены качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана со встроенным сканером отпечатка пальца.

Huawei Mate X3

Huawei Mate X3 вызывает тактильный восторг — особенно задняя поверхность из экокожи и стекло внешнего экрана, но о нем будет подробнее в соответствующем разделе. Корпус получил степень защиты IPX8, а это значит, что он не боится брызг и краткосрочных погружений в воду. Внутренний и внешний экраны без нареканий распознают касания и жесты мокрыми пальцами.

Huawei Mate X3

В целом дизайн Huawei Mate X3 про то, что можно взять экспериментальный форм-фактор и довести его до состояния бескомпромиссного устройства, продумав все мелочи и детали, из которых складывается пользовательский опыт. 

Экраны: правильное соотношение и почти незаметная складка

Диагональ внешнего экрана Huawei Mate X3 составляет 6,4 дюйма. Это OLED-панель с разрешением 2504 × 1080 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Его защищает стекло собственной разработки под названием Kunlun. Не буду вдаваться в особенности его производства, но отмечу, что это стекло получилось устойчивым к падениям.

Huawei Mate X3

Диагональ внутреннего экрана — 7,85 дюйма. Это OLED-панель с гибким и ударопрочным покрытием, в котором используется неньютоновская жидкость. Таким образом экран остается мягким при медленном сгибании, но твердеет в случае, когда на него оказывается внешнее воздействие. Его разрешение составляет 2496 × 2224 пикселей, а частота обновления — до 120 Гц.

Huawei Mate X3

Внешний экран при первом изучении Huawei Mate X3 производит потрясающее впечатление по сравнению с конкурентами. У него нормальное соотношение сторон вместо несуразно вытянутой «щели», а еще равномерно узкие рамки по всему периметру. Благодаря этому внешним экраном можно пользоваться как полноценным смартфоном без ущерба пользовательскому опыту.

Huawei Mate X3

Раскрывается Huawei Mate X3 с небольшим усилием. Складка на разложенном экране практически незаметна под любыми углами просмотра. О её наличии могут напомнить только тактильные ощущения — когда свайпаешь пальцем посередине дисплея.

Huawei Mate X3

Оба экрана имеют круглое отверстие под фронтальную камеру. На внешнем оно расположено в верхней части по центру, а на внутреннем — в правом верхнем углу. Выглядит такое решение аккуратно и ненавязчиво.

Huawei Mate X3

Huawei Mate X3 позволяет настраивать цветопередачу экранов под свои индивидуальные предпочтения. Для этого имеются две предустановки: 
«Обычные цвета» (включена по умолчанию) и «Яркие цвета». Также доступна шкала цветовой температуры. Помимо этого можно настроить частоту обновления экрана с помощью трех параметров:
  • Динамическая — баланс качества отображения и энергопотребления. Устройство самостоятельно подбирает герцовку под происходящее на дисплее.
  • Высокая — экран работает в максимальном показателе 120 Гц. Картинка получается очень плавной, но батарейка разряжается быстрее.
  • Стандартная — максимальная частота обновления экрана составляет 60 Гц. С помощью этого параметра можно продлить время автономной работы в случае необходимости.
Huawei Mate X3

В настройках предусмотрена функция защиты зрения, которая фильтрует синий свет для снижения усталости глаз. Её можно включить на весь день или активировать по расписанию. 

Huawei Mate X3

В целом оба экрана оставили приятные впечатления. У них яркая и насыщенная цветопередача с сочными оттенками. Любой контент, будь то фильмы или игры, смотрится на дисплеях Huawei Mate X3 шикарно. С углами обзора полный порядок — картинка сохраняет свои качества даже при сильных отклонениях.

Производительность: топовая, это же флагман

За производительность в Huawei Mate X3 отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 8+ Gen1 4G с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Есть возможность расширения памяти с помощью microSD объемом до 256 ГБ.

Huawei Mate X3

Тестирую мобильные устройства в AnTuTu, Geekbench и подкрепляю всё это дело CPU Trottling Test. С результатами бенчмарков вы можете ознакомиться на скриншотах ниже. Обратите внимание на график CPU Trottling Test — мой тестовый образец показал вполне хороший результат, не сбросив пиковую производительность ниже 80%.
Начинка обеспечивает достойный запас производительности на длительную перспективу. Навигация по интерфейсу и переключение между приложениями работают шустро и без лагов. Все самые топовые игры запускаются и идут на максималках. 

Huawei Mate X3 работает из коробки на EMUI 13.1.0. У неё визуально очень приятный интерфейс и знакомая для пользователей iOS логика.

Обзор HUAWEI FreeBuds 5

Сразу хочется закрыть вопрос по сервисам Google. С ними полный порядок — весь популярный софт доступен для установки прямо из AppGallery. Без проблем можно установить YouTube, WhatsApp, Google Карты, Chrome и остальные популярные приложения. Работают они через прослойку Gbox, подробнее рассказывал в этом обзоре.

Huawei Mate X3

EMUI 13.1.0 отлично адаптирована для складного устройства. Все игры и приложения из моего повседневного сценария отлично масштабируются под внутренний экран. Операционка с умным режимом для разделения экрана позволяет взглянуть на многозадачность под другим углом. На внутреннем экране можно одновременно разместить сразу два приложения в вертикальном или горизонтальном формате. Мой любимый сценарий применения этой возможности — просмотр спортивных трансляций с возможностью обсуждения матчей в мессенджерах.

Huawei Mate X3

Есть еще несколько интересных сценариев использования Huawei Mate X3 в режиме при раскрытии экрана под углом в 90 градусов:
  • Самый полезный для меня — просмотр фильмов и сериалов. Во время авиаперелета откинул столик, сложил смартфон под углом и не нужно держать его в руке.
  • Раскрытый гаджет под углом можно использовать для автономной съемки без штатива.
  • И наконец, в таком форм-факторе можно использовать гаджет, например, на прикроватной тумбочке в качестве часов с информацией о погоде. Для этого нужно активировать опцию «Постоянное отображение».

Камеры

В систему основной камеры под названием XMAGE вошли:
  • Основной сенсор Ultra Vision на 50 МП с диафрагмой f/1.8
  • Ультраширокоугольный на 13 МП с f/2.2
  • Телевик на 12 МП с оптической стабилизацией и f/3.4
Huawei Mate X3

Основной датчик демонстрирует отличные результаты при любом освещении. Изображения получаются с естественной цветопередачей, широким динамическим диапазоном и выверенным балансом белого. На мой взгляд, актуальная флагманская линейка устройств Huawei предоставляет самые лучшие возможности в плане фотосъемки.
Для улучшения съемки в камере есть три фильтра XMAGE:
  • Original — для естественной цветопередачи
  • Vivid — наиболее выразительная цветопередача для пейзажей
  • Bright — наилучшим образом подходит для портретной и предметной съемки
Ночная съемка:
Немного макро:
Портретный режим — обратите внимание на точное отделение центрального объекта от фона, а также на правильную работу алгоритмов постобработки с полутонами:
В приложении камеры предусмотрен режим «Диафрагма». Он позволяет вручную регулировать глубину резкости. Таким образом этот режим можно использовать для предметной съемки с размытием фона.

Ультраширокоугольный объектив также хорошо отрабатывает сцены со сложным освещением, но наилучшим образом проявляет себя при дневном свете. Фотографии получаются с высоким уровнем детализации по всей области кадра без видимого затемнения по краям.
Телеобъектив позволяет снимать с 5-кратным увеличением — это вполне рабочий диапазон. Фотографии с таким зумом не теряют детализацию и сохраняют цветопередачу. Из минусов обозначу слишком большой шаг быстрого зума в приложении камеры. Другими словами, есть кнопки W (ультраширик), 1x, 5x и 10x. В последние время я много снимаю на зуме 2x и 3x, поэтому мне не хватает этих промежуточных шагов.
Разрешение фронтальных камер составляет 5 МП с диафрагмой f/2.4. Селфи получаются с высоким уровнем детализации и естественной цветопередачей. Проблем по балансу белого я не заметил.

Селфи

Автономность

Автономную работу Huawei Mate X3 обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4800 мАч. На мой взгляд, этого маловато для раскладушки, но увеличение батареи потянуло бы за собой прибавку в весе устройства. Впрочем, при активном использовании внутреннего и внешнего экрана гаджет уложился в мой повседневный сценарий с подзарядкой один раз в сутки.

Huawei Mate X3

Есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Напомню, адаптер как раз такого номинала идет в комплекте. Также Huawei Mate X3 поддерживает быструю беспроводную зарядку с максимальной мощностью 50 Вт.

В качестве вывода

Huawei Mate X3

Huawei Mate X3 — устройство для инноваторов и экспериментаторов. С большой вероятностью на него обратят внимание пользователи, которые устали от привычного форм-фактора и хотят получить совершенно новый пользовательский опыт. Любителям практичного подхода к покупке гаджетов также стоит обратить внимание, поскольку Huawei Mate X3 может заменить смартфон и компактный планшет.

Huawei Mate X3 — достойный флагман в сегменте складных устройств. Благодаря вниманию к мелочам и мнению пользователей у производителя получилось выпустить гаджет, который напрочь лишен форм-факторных компромиссов. В число преимуществ смело записываем: дисплеи с правильной соотношением сторон и без видимой складки, мощную начинку, удачный дизайн и традиционно топовую камеру.
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Комментарии

tellurian
+5091
tellurian
Обзор хороший, глине куплю себе. Не моё.
час назад в 19:40
#
+4302
Gabriel Alex82
Это просто праздники затянулись)))
14 минут назад
#
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