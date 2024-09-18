It's revolution, Jony! Прошивку нового iPhone можно восстановить с другого iPhone

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Долгие годы компания Apple разрабатывала систему, которая позволит восстанавливать прошивку своих устройств по беспроводной сети. Впервые такая возможность была представлена для Apple Watch с watchOS 8.5, а затем она добралась до приставок Apple TV с tvOS 17. С релизом iOS 18 Apple наконец-то внедрила эту систему в линейку iPhone 16.Как выяснили журналисты 9to5Mac, прошивка iOS 18 для моделей iPhone 16 включает в себя опцию RecoveryOS, которая позволяет восстанавливать прошивку с помощью другого iPhone.Если перевести iPhone 16 в режим восстановления, пользователям достаточно положить его рядом с другим iPhone или iPad, чтобы начать восстановление прошивки. Другое устройство скачает новый файл iOS и перенесёт его на устройство с DFU. Теперь для исправления проблем с прошивкой их не придётся подключать к Mac или ПК.По непонятным причинам на старых iPhone, включая iPhone 15 Pro/Max, такой фичи нет. Все новые телефоны серии iPhone 16 поставляются со специальным разделом восстановления.