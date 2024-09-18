It's revolution, Jony! Прошивку нового iPhone можно восстановить с другого iPhone

Фархад
iPhone

Долгие годы компания Apple разрабатывала систему, которая позволит восстанавливать прошивку своих устройств по беспроводной сети. Впервые такая возможность была представлена для Apple Watch с watchOS 8.5, а затем она добралась до приставок Apple TV с tvOS 17. С релизом iOS 18 Apple наконец-то внедрила эту систему в линейку iPhone 16.

Как выяснили журналисты 9to5Mac, прошивка iOS 18 для моделей iPhone 16 включает в себя опцию RecoveryOS, которая позволяет восстанавливать прошивку с помощью другого iPhone.

Если перевести iPhone 16 в режим восстановления, пользователям достаточно положить его рядом с другим iPhone или iPad, чтобы начать восстановление прошивки. Другое устройство скачает новый файл iOS и перенесёт его на устройство с DFU. Теперь для исправления проблем с прошивкой их не придётся подключать к Mac или ПК.

По непонятным причинам на старых iPhone, включая iPhone 15 Pro/Max, такой фичи нет. Все новые телефоны серии iPhone 16 поставляются со специальным разделом восстановления.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
7
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Вышли первые бета-версии watchOS 11.1, tvOS 18.1 и visionOS 2.1
Вышли четвертые бета-версии iOS и iPadOS 18.1, а также macOS Sequoia 15.1 для разработчиков
Первые обзоры Apple Watch Series 10: видишь изменения? А они есть!

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1829
tellurian
Надеюсь они расширят модели для этого. Почему 15/14 нельзя?
Сегодня в 12:30
#
+46
BINSER tellurian
Чтоб продавать новые айфоны. Это такой же ход как и циклами заряда и ограничением % заряда — эти функции только на 15 модели и выше, хотя любой айфон бы это потянул…
2 часа назад в 14:16
#

Читайте также