Полиция Варшавы обнаружила ферму по добыче криптовалюты прямо в своей штаб-квартире. Её организовал «гражданский» сотрудник.
Согласно зарубежным СМИ, полиция наняла специалиста по IT из числа обычных граждан, не причастных к полицейской или военной службе. Находчивый «новичок», попав в Главное полицейское управление Варшавы, решил подтвердить свою высокую квалификацию довольно необычным образом — он устроил там майнинг-ферму.
Мужчина установил несколько видеокарт в компьютеры полицейских, подключил их к серверу и запустил добычу криптовалюты прямо с ПК в главном управлении внутренних дел. Само собой, электроэнергия, которая использовалась для майнинга, оплачивалась самим учреждением без его ведома.
Как заявил пресс-секретарь полиции Мариуш Чарка, схему IT-специалиста довольно быстро раскрыли. Сам сотрудник уже уволен, а в отношении его действий было заведено уголовное дело. На данный момент ущерб, причиненный ведомству, толкьо предстоит оценить, поэтому полиция не сообщает даже предположительные масштабы наказания, которое грозит мошеннику.
Ранее мы рассказали об антивирусе, который скрытно добывает криптовалюту вместо выполнения своих прямых задач. Кроме того, была озвучена цена первой видеокарты с защитой от майнинга.
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