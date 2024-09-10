Из коробки новинки Apple пропал последний аксессуар. Угадайте, что будет дальше

Компания Apple убрала из комплектации новых AirPods зарядный кабель. Это следует из информации, опубликованной на сайте бренда.В ходе презентации 9 сентября в эфире неоднократно звучали тезисы о защите природы и нулевом углеродном следе. При этом команда Apple скромно умолчала, что урезала комплектацию своих новых AirPods 4 — наушники лишились зарядного кабеля, который являлся последним аксессуаром, составляющим хоть какую-то комплектацию. По сути, теперь покупатель получает «голые» наушники в коробке.

Напомним, что Apple перевела AirPods с Ligthning на USB-C, и только после этого убрала кабель. Возможно, компания посчитала, что настолько распространенный разъем больше не нуждается в проводе для зарядки. Фактически, наушники стали дороже, поскольку ранее в их цену включался кабель. Последует ли за этим удаление зарядного провода из комплекта iPhone, который тоже оснащен USB-С?