Из коробки новинки Apple пропал последний аксессуар. Угадайте, что будет дальше

Олег

AirPods 4


Компания Apple убрала из комплектации новых AirPods зарядный кабель. Это следует из информации, опубликованной на сайте бренда.

В ходе презентации 9 сентября в эфире неоднократно звучали тезисы о защите природы и нулевом углеродном следе. При этом команда Apple скромно умолчала, что урезала комплектацию своих новых AirPods 4 — наушники лишились зарядного кабеля, который являлся последним аксессуаром, составляющим хоть какую-то комплектацию. По сути, теперь покупатель получает «голые» наушники в коробке.

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apple.com

Напомним, что Apple перевела AirPods с Ligthning на USB-C, и только после этого убрала кабель. Возможно, компания посчитала, что настолько распространенный разъем больше не нуждается в проводе для зарядки. Фактически, наушники стали дороже, поскольку ранее в их цену включался кабель. Последует ли за этим удаление зарядного провода из комплекта iPhone, который тоже оснащен USB-С? 

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Комментарии

Hello!
+747
Hello!
Это перебор уже. Так и кейс скоро отдельно покупать прийдется.
2 часа назад в 12:58
#
tellurian
+1780
tellurian
Крохоборы 😢
58 минут назад
#
kardigan
+3707
kardigan
Скоро сцuka будут просто пустые короба из туалетной бумаги продавать за двести бакинских😃
28 минут назад
#
+4492
Gabriel
Мне это напоминает историю с продуктами.
Это когда чтобы не менять цену уменьшают объём упаковки.
3 минуты назад
#

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