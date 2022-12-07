Как настроить автоудаление всех чатов в Telegram по таймеру. Это новая фишка

Откройте Telegram и нажмите на свою аватарку

Выберите «Настройки» → «Конфиденциальность»

Откройте строку «Автоудаление сообщений»

Выберите таймер из предложенных или выставьте собственное время для удаления.

Популярный мессенджер Telegram обновился до версии 9.2 и получил несколько полезных функций. Одна из них — автоматическое удаление всех новых чатов и сообщений по таймеру.Эта функция может освободить вам руки, если вы привыкли поддерживать порядок и лаконичность в списке чатов — старые разговоры будут автоматически исчезать из него после истечения заданного времени. Кроме того, автоудаление поможет сэкономить память, поскольку после очистки диалога все связанные с ним медиафайлы тоже уничтожаются из памяти смартфона.Теперь во всех чатах, созданных после этой настройки, сообщения будут удаляться автоматически. Изменение не затронет уже существующие чаты — в них эту функцию нужно включить отдельно прямо внутри чата.