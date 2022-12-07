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Как настроить автоудаление всех чатов в Telegram по таймеру. Это новая фишка

Олег

Telegram


Популярный мессенджер Telegram обновился до версии 9.2 и получил несколько полезных функций. Одна из них — автоматическое удаление всех новых чатов и сообщений по таймеру.

Эта функция может освободить вам руки, если вы привыкли поддерживать порядок и лаконичность в списке чатов — старые разговоры будут автоматически исчезать из него после истечения заданного времени. Кроме того, автоудаление поможет сэкономить память, поскольку после очистки диалога все связанные с ним медиафайлы тоже уничтожаются из памяти смартфона.

Чтобы настроить автоудаление чатов по таймеру:
  • Откройте Telegram и нажмите на свою аватарку
  • Выберите «Настройки» → «Конфиденциальность»
  • Откройте строку «Автоудаление сообщений»
  • Выберите таймер из предложенных или выставьте собственное время для удаления.
Telegram

Готово! Теперь во всех чатах, созданных после этой настройки, сообщения будут удаляться автоматически. Изменение не затронет уже существующие чаты — в них эту функцию нужно включить отдельно прямо внутри чата. 

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