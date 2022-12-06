Крупное обновление Telegram: регистрация без SIM-карты, темы 2.0 и агрессивный спам-фильтр





Разработчики Telegram анонсировали крупное обновление мессенджера — версия 9.2. Оно уже доступно в Play Маркете и App Store.



Регистрация без SIM-карты



Аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без SIM-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна. Приобрести такие номера можно на платформе Fragment.



Общие настройки автоудаления



Пользователям стал доступен общий таймер, по которому будут автоматически удаляться сообщения во всех новых чатах. Общий таймер не затрагивает ранее созданные чаты, но для них можно быстро настроить автоматическое удаление сообщений в меню «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Автоудаление сообщений». После включения таймер будет установлен для всех новых личных чатов, даже если первым написали не вы, а собеседник, а также для всех созданных вами новых групп. Установить таймер автоудаления стало проще и в маленьких частных группах: его может запустить участник, которому разрешено редактировать имя и фото группы.



Темы 2.0



В предыдущем обновлении администраторы больших групп получили возможность организовать обсуждения по темам. Новая функция объединила в себе классические интернет-форумы и самые современные технологии обмена сообщениями. Темы стали ещё более функциональным инструментом — и теперь доступны в группах с более чем 100 участников. В группы с темами добавлена новая вертикальная панель для удобства переключения на другие чаты.



В группы добавлена тема «Общие вопросы». В ней хранится история сообщений до перехода группы в режим тем/ Эта тема доступна всем участникам на тот случай, если они захотят просмотреть более ранние сообщения. Для одновременного просмотра новых сообщений из всех тем можно переключиться в режим «Единого чата». Сообщения в этом режиме сопровождаются кнопкой с названием темы для быстрого перехода к той теме, в которую они были отправлены.



Навести порядок в группе стало проще: теперь в ней можно закрепить до 5 тем, а количество закреплённых сообщений в каждой теме не ограничено. Администраторы могут включить темы в «Настройках группы» и выбрать, кто может создавать темы и управлять ими, в разделе «Разрешения».



Активный антиспам-фильтр



Администраторы групп с более чем 200 участников могут направить против спамеров алгоритмы Telegram, переключив автоматический антиспам-фильтр в «Активный режим». Если будут ложные срабатывания фильтра, можно сообщить об этом в разделе «Недавние действия».



Временные QR-коды



Теперь временный QR-код для связи с вами можно создать, даже если у вас нет юзернейма и вы скрыли свой номер телефона. Когда другой пользователь отсканирует такой код, он сможет быстро внести вас в список контактов, не зная номера телефона.



Улучшения на iOS



Пользователям iOS стал доступен поиск по эмодзи, который ранее был реализован в приложении для Android. Найти подходящие эмодзи теперь можно по ключевым словам на разных языках. Чтобы открыть панель эмодзи, нужно нажать на значок Emoji в поле ввода во время набора сообщения. Если нужный эмодзи не находится по ключевому слову, можно предложить свой вариант на платформе переводов.



Улучшения на Android



Раздел «Использование памяти» на Android сменил дизайн на уже знакомый пользователям iOS. В нём можно посмотреть, сколько места на устройстве занимает каждый из чатов. Можно удалять из кэша медиа из отдельных чатов — как все, так и из определённой категории: например, можно удалить только фотографии, видео, музыку или файлы. Кроме того, в Android-версии появилась возможность просматривать геопозицию в сторонних навигационных приложениях и улучшена анимация при загрузке интерфейса.

