Как перестать укачиваться в дороге, залипая в iPhone с iOS 18



Вместе с релизом iOS 18 компания Apple без особого шума добавила суперполезную опцию для людей с чувствительным вестибулярным аппаратом. Она позволяет избежать укачивания во время использования смартфона во время езды в качестве пассажира.



Инженеры Apple решили проблему оригинально: опция добавляет по краям экрана контрастные точки, которые перемещаются по дисплею «в такт» движению транспорта. Таким образом мозг человека воспринимает смартфон как часть динамического окружающего мира и не включает вестибулярный аппарат.







Вот где найти эту опцию:

Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»

Выберите «Движение»

Тапните на строку «Отображение меток движения транспортного средства».



Теперь выберите нужный вам вариант:

«Выкл», если не укачиваетесь;

«Авто», чтобы айфон сам определял подходящий момент для включения точек

«Вкл», чтобы включить опцию прямо сейчас.



Последний вариант подойдет, если iPhone включает точки слишком поздно. А еще можно вывести опцию в Центр Управления: откройте его, удерживайте палец на любой кнопке, а потом добавьте переключатель из общего списка доступных. Таким образом можно будет включать спасительные точки в любой момент и очень быстро. Вот где найти эту опцию:Теперь выберите нужный вам вариант:Последний вариант подойдет, если iPhone включает точки слишком поздно. А еще можно вывести опцию в Центр Управления: откройте его, удерживайте палец на любой кнопке, а потом добавьте переключатель из общего списка доступных. Таким образом можно будет включать спасительные точки в любой момент и очень быстро.