Как перестать укачиваться в дороге, залипая в iPhone с iOS 18

Вместе с релизом iOS 18 компания Apple без особого шума добавила суперполезную опцию для людей с чувствительным вестибулярным аппаратом. Она позволяет избежать укачивания во время использования смартфона во время езды в качестве пассажира.
Инженеры Apple решили проблему оригинально: опция добавляет по краям экрана контрастные точки, которые перемещаются по дисплею «в такт» движению транспорта. Таким образом мозг человека воспринимает смартфон как часть динамического окружающего мира и не включает вестибулярный аппарат.
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Вот где найти эту опцию:
- Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
- Выберите «Движение»
- Тапните на строку «Отображение меток движения транспортного средства».
Теперь выберите нужный вам вариант:
- «Выкл», если не укачиваетесь;
- «Авто», чтобы айфон сам определял подходящий момент для включения точек
- «Вкл», чтобы включить опцию прямо сейчас.
Последний вариант подойдет, если iPhone включает точки слишком поздно. А еще можно вывести опцию в Центр Управления: откройте его, удерживайте палец на любой кнопке, а потом добавьте переключатель из общего списка доступных. Таким образом можно будет включать спасительные точки в любой момент и очень быстро.