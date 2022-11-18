Как подключить наушники AirPods к Android-смартфону

Положите наушники в кейс и откройте его

Зажмите кнопку на кейсе и держите её, пока светодиод не начнет моргать — наушники перешли в режим сопряжения

На Android-смартфоне откройте «Настройки» → Bluetooth

Дождитесь, пока девайс «увидит» AirPods и подключитесь к ним.

Сложно поспорить с тем, что компания Apple вывела использование беспроводных наушников на новый уровень. Подобные аксессуары существовали и раньше, но лишь после выхода самых первых AirPods беспроводные наушники стали по-настоящему массовыми.Apple выпускает новые устройства и аксессуары, которые идеально работают внутри «яблочной» экосистемы; а можно ли использовать AirPods с Android-смартфоном? Конечно, ведь они подключаются по Bluetooth — беспроводному модулю, стандартному для всех современных гаджетов.Теперь AirPods будут работать с вашим смартфоном, как обычные Bluetooth-аксессуары. Впоследствии наушники автоматически подключатся к смартфону, когда вы откроете кейс. Управление воспроизведением или входящими звонками тоже функционирует штатно. Проблемы могут возникнуть лишь в случае, если ваш Android-смартфон достаточно старый.