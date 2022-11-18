AirPods Android Гайды

Как подключить наушники AirPods к Android-смартфону

Олег

AirPods


Сложно поспорить с тем, что компания Apple вывела использование беспроводных наушников на новый уровень. Подобные аксессуары существовали и раньше, но лишь после выхода самых первых AirPods беспроводные наушники стали по-настоящему массовыми.

Apple выпускает новые устройства и аксессуары, которые идеально работают внутри «яблочной» экосистемы; а можно ли использовать AirPods с Android-смартфоном? Конечно, ведь они подключаются по Bluetooth — беспроводному модулю, стандартному для всех современных гаджетов.

Чтобы подключить AirPods к Android:
  • Положите наушники в кейс и откройте его
  • Зажмите кнопку на кейсе и держите её, пока светодиод не начнет моргать — наушники перешли в режим сопряжения
  • На Android-смартфоне откройте «Настройки» → Bluetooth
  • Дождитесь, пока девайс «увидит» AirPods и подключитесь к ним.
Готово! Теперь AirPods будут работать с вашим смартфоном, как обычные Bluetooth-аксессуары. Впоследствии наушники автоматически подключатся к смартфону, когда вы откроете кейс. Управление воспроизведением или входящими звонками тоже функционирует штатно. Проблемы могут возникнуть лишь в случае, если ваш Android-смартфон достаточно старый. 

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Комментарии

+4067
Gabriel
А какой смысл их подключать а андроид смартфону?
Там выбор наушников выше крыши и богатство выбора от самых дешёвых до премиальных от гуру звука.
43 минуты назад
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st00p1dm0nkey
+3823
st00p1dm0nkey
Статья про отвязку наушников от смартфона будет?
43 минуты назад
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